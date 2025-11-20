Özgür Özel bu rezilliğe niye sahip çıkıyor? Hiçbir ’vurgun’ yokmuş gibi savundu! | Mahmut Övür yazdı

İddianamede yer alan diğer konularda farklı şeyler söylenebilir ama bu konudaki rezilliğe sahip çıkmak gerçekten akıl alır gibi değil.

Anlaşılan Özel yine baltayı taşa vurdu ve cevabını da Başkan Erdoğan'dan aldı:

"Bugün İstanbul'a ve şehrin kaynaklarına karabasan gibi çöken bir suç şebekesinin hukuki akıbetini hiç utanmadan siyasi kumpas olarak yaftalıyorlar. (...) Bu davanın avukatlığı Sayın Özel'e hayırlı uğurlu olsun. Şebekenin başıyla aralarındaki vekâlet ilişkisi zaten biliniyordu."