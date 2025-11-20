Özgür Özel bu rezilliğe niye sahip çıkıyor? Hiçbir ’vurgun’ yokmuş gibi savundu! | Mahmut Övür yazdı

O gün yazdığım bu bilgiler büyük fotoğrafın çok küçük bir parçasıydı. İddianamede Ertan Yıldız'dan Adem Soytekin'e, Gülibrahimoğlu'nun mali müşaviri Cem Çelik'ten petrolcü Sarp Yalçınkaya'ya kimi banka hesaplarındaki milyarları, kim özel uçaklarla yurtdışına taşınan paraları ya da çıkılan özel gezileri, kimi de milyarlarca liranın döndüğü naylon faturaları anlatıyor. Sadece bu dosya bile utanma duygusu olan için yeter de artar bile.
Ne yazık ki bu özel uçuşların çok özel kamu yöneticisi konukları da var. Birkaç gündür iddianamenin sadece toprak döküm bölümünü okumaya, anlamaya çalışıyorum. İzni bile olmayan, çevre açısından tam bir doğa felaketine yol açan ve herkesin gözü önünde devam eden devasa bir rant olayından söz ediyoruz.
Bu kirli olaydan kimlerin beslendiğini ve kimleri içine çekeceğini yargılama sürecinde çok net göreceğiz...