Özgür Özel kontrolü kaybetti! Ekrem İmamoğlu’nun dayatmalarını kabul etti DEM Parti’ye boyun eğdi!

Giriş Tarihi: 12.01.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
08:57
CHP'de değişim sözde kaldı. Özgür Özel, partide iyice kontrolden çıktı. İttifak çalışmalarında ve aday pazarlıklarında umduğunu bulamadı. Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermek isteyince Mansur Yavaş ile arası açıldı… Ekrem İmamoğlu'nun ise önerdiği tüm isimleri kabul etmek zorunda kaldı. Hatay'da Lütfü Savaş'ı aday göstermesi ise partilileri kızdırdı. Köşeye sıkışan Özgür Özel, son çare PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'ye sarıldı… Dün, DEM Parti eş başkanlarını kırmızı halı ile karşılayıp genel merkezde ağırladı. Kirli ittifakı açıkladı: İlişkilerimizi açık ve şeffaf yürüteceğiz…