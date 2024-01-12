Özgür Özel kontrolü kaybetti! Ekrem İmamoğlu’nun dayatmalarını kabul etti DEM Parti’ye boyun eğdi!

ÖZEL'İN SÖZLERİ BOŞTA KALDI

PM'de Özgür Özel'in tükenişi bulunla da bitmedi. Geçen ay "Manavgat'tan aday olacak" dediği Şükrü Sözen yerine Niyazi Nefi Kara aday gösterildi. 6 Şubat depremlerinin ardından katıldığı canlı yayında Hatay'daki enkazın sorumlusu olarak da CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı gösteren Özel, "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak" ifadeleriyle değişimin sinyallerini verdi. Bu açıklamaya rağmen PM, Hatay adayı olarak bir kez daha Lütfü Savaş'ı seçti. Özel'in bu kararı tepkileri de beraberinde getirdi.