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Haberler Galeri Özgür Özel’den bir skandal daha: TSK’ya hakaretler yağdıran Hakan Tahmaz’ı ofisinde ağırladı!
Giriş Tarihi: 04.01.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:25

Özgür Özel’den bir skandal daha: TSK’ya hakaretler yağdıran Hakan Tahmaz’ı ofisinde ağırladı!

CHP'de değişim sözde kaldı. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek her fırsatta terör suçluları Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'ya selam yolladı. Türkiye'ye işgalci diyen Pervin Chakar'ın konserine gitti, övgüler yağdırdı. Son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan ve hakaretler yağdıran Hakan Tahmaz'ı ofisinde ağırladı. Türkiye düşmanı kim varsa görüşmekten ve destek vermekten çekinmeyen Özel'e tepki yağdı…

Özgür Özel’den bir skandal daha: TSK’ya hakaretler yağdıran Hakan Tahmaz’ı ofisinde ağırladı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs'ın ardından değişim rüzgarları esti.

Özgür Özel’den bir skandal daha: TSK’ya hakaretler yağdıran Hakan Tahmaz’ı ofisinde ağırladı!

Kemal Kılıçdaroğlu ve rakibi Özgür Özel, kürsüden terör suçluları Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'ya selam gönderdi. Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkanlık koltuğuna yerleşen Özgür Özel, hem söylemleri hem de davranışlarıyla CHP'de değişimin yalnızca isimde kaldığını gösterdi.

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Özgür Özel’den bir skandal daha: TSK’ya hakaretler yağdıran Hakan Tahmaz’ı ofisinde ağırladı!

Göreve başladığı günden bu yana Türkiye karşıtı kim varsa görüşmekten çekinmeyen Özgür Özel, DEM Parti ile ittifak çabasına girdi. Geçtiğimiz aylarda DEM Partili Pervin Buldan ile birlikte Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın konserine gitti.

Özgür Özel’den bir skandal daha: TSK’ya hakaretler yağdıran Hakan Tahmaz’ı ofisinde ağırladı!

Türkiye'ye işgalci diyen Chakar'ın elini öptüğü fotoğrafa gelen tepkilere de 'Pişman değilim, bir daha bir fırsat olursa yine dinlerim' dedi.

Özgür Özel’den bir skandal daha: TSK’ya hakaretler yağdıran Hakan Tahmaz’ı ofisinde ağırladı!

Şehit cenazesinin ardından DEM Parti'ye ziyarete giden ve ittifak pazarlığına tutuşan Özgür Özel, son hamlesiyle yine tepki çekti.

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