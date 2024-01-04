Giriş Tarihi: 04.01.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
09:25
Özgür Özel’den bir skandal daha: TSK’ya hakaretler yağdıran Hakan Tahmaz’ı ofisinde ağırladı!
CHP'de değişim sözde kaldı. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek her fırsatta terör suçluları Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'ya selam yolladı. Türkiye'ye işgalci diyen Pervin Chakar'ın konserine gitti, övgüler yağdırdı. Son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan ve hakaretler yağdıran Hakan Tahmaz'ı ofisinde ağırladı. Türkiye düşmanı kim varsa görüşmekten ve destek vermekten çekinmeyen Özel'e tepki yağdı…