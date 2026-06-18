Özgür Özel’den yeni parti için ilk talimat! Genel merkez binası bile hazır

İş öyle çirkinleşti ki, bir önceki genel başkan "hain", yeni nesil siyasetçiler de "hırsız" ilan edildi.

Bir taraf "butlancı", diğer taraf da "pavyoncu"...

Bu tablo artık bir arada kalma ihtimallerinin olmadığını gösteriyor. İmamoğlu ve ekibi gitmeye dünden razı, Özgür Özel ve arkadaşları ise hem geride kalan CHP'yi itibarsızlaştırmak hem de arkalarındaki sosyolojiyi tahkim etmek için "mağduriyet" arayışı içinde. Buradan yeni bir kavga, "Ekremciler-Özelciler" kavgası çıkar mı bilemem ama hem "en az yüzde 37 oy alır" diyen fondaş medya hem de "Kılıçdaroğlu artık düşman ilan edilmeli" diyen "derin" aydınlar da ayrılığa hazır.



