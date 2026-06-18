Özgür Özel’den yeni parti için ilk talimat! Genel merkez binası bile hazır

"Yetkin ve derinlikli yönetici kadro, sürdürülebilir finansal güç ve yeni ideolojik söylem ve vizyon" gibi birçok eksikliğe dikkat çeken Perspektif yazarı, siyaset bilimci Prof. Edip Asaf Bekaroğlu, üçüncü bir göz olarak şu sonucu çıkartıyor:
"İmamoğlu ve Özel'in CHP'den koparak kuracağı muhtemel bir partinin, sadece mevcut popülarite ve 'seçim kazanabilme' algısı üzerinden bir anda iktidar alternatifi olması zor görünmektedir."
Bu durumun ciddi ciddi tartışılıyor olması bile ilginç. Çünkü bir ülke için, bagajları yolsuzluk, rüşvet ve şaibelerle dolu, cezaevinden yönetilen bir hareketin bırakın başarısı varlığı bile züldür.