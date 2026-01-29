Özgür Özel’e yalan davası! Hırsızın partisi olmaz sözlerine kulak tıkadı...
Gazeteci Enver Aysever'in "Ben hırsızın elini sıkmam" diyerek İmamoğlu'na rest çektiği tartışma CHP lideri Özgür Özel tarafından yalanlandı. Ancak Aysever, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, yaşanan diyaloğun doğru olduğunu duyurdu. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında Özel'in neden yalan söylediğini merak ettiği için cevabı mahkeme salonunda arayacağını belirterek, "Böylece kurumumuz avukatları tarafından hem bu gerekçeyle hem de 'Demeçler açıkça ağır eleştiri sınırlarını aşmakta ve hakaret içermektedir' tespiti nedeniyle 100 bin TL'lik tazminat davası açıldı." dedi.