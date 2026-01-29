Özgür Özel'e yalan davası! "Hırsızın partisi olmaz" sözlerine kulak tıkadı...

  • Haberler
Gazeteci Enver Aysever'in "Ben hırsızın elini sıkmam" diyerek İmamoğlu'na rest çektiği tartışma CHP lideri Özgür Özel tarafından yalanlandı. Ancak Aysever, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, yaşanan diyaloğun doğru olduğunu duyurdu. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında Özel'in neden yalan söylediğini merak ettiği için cevabı mahkeme salonunda arayacağını belirterek, "Böylece kurumumuz avukatları tarafından hem bu gerekçeyle hem de 'Demeçler açıkça ağır eleştiri sınırlarını aşmakta ve hakaret içermektedir' tespiti nedeniyle 100 bin TL'lik tazminat davası açıldı." dedi.

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Daha önce bir tazminat davası açtığımı hatırlamıyorum. Hakkımda siyasi aktörlerin açtığı dava sayısı da azdır. Son dönemde bunu değiştiren iki isim oldu: Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel.
İmamoğlu, hakkımda açtığı yalan davasını kaybetti. Yazdıklarımın doğruluğunu ise "İmamoğlu Suç Örgütü" iddianamesi fazlasıyla gösterdi.

Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel de aynı yolu izliyor. O da gazeteci Enver Aysever'in Silivri Cezaevi'nde İmamoğlu'yla karşılaşmasında, "Hırsızın elini sıkmam" sözleri üzerinden beni "hedef" aldı. İstanbul Çekmeköy mitinginde, "Bir karış yalan yazdı" diye hedef gösterdi.

Gazeteci Enver Aysever daha o gece avukatı Mikayil Dilbaz aracılığıyla Özel'i yalanladı hem de "Hırsızın partisi olmaz" diye meydan okudu.

Yeterdi belki ama Özel'in neden yalan söylediğini de merak ettiğim için cevabı mahkeme salonunda arayacağımı söyledim: "Çünkü bazen gerçeği anlatmanın tek yolu, onu resmi kayıtlara geçirmektir."

Böylece kurumumuz avukatları tarafından hem bu gerekçeyle hem de "Demeçler açıkça ağır eleştiri sınırlarını aşmakta ve hakaret içermektedir" tespiti nedeniyle 100 bin TL'lik tazminat davası açıldı.

Artık yalan bir partinin genel başkanı düzeyinde bu kadar rahat söylenmemeli...

