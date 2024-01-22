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Haberler Galeri Özlem Çerçioğlu yolsuzluk batağında yeniden aday gösterildi! 14 davadan yargılanıyor
Giriş Tarihi: 22.01.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 06:49

Özlem Çerçioğlu yolsuzluk batağında yeniden aday gösterildi! 14 davadan yargılanıyor

CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu oldu. Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan ile hakim karşısına çıkan Çerçioğlu'nun farklı farklı mahkemelerde 14 yolsuzluk davasından 150 bürokratıyla birlikte yargılandığı öğrenildi. Çerçioğlu'nun 2024 yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesi durumunda duruşmadan duruşmaya koşturmaktan kente nasıl hizmet edeceği merak konusu oldu.

Ceyhan TORLAK
Özlem Çerçioğlu yolsuzluk batağında yeniden aday gösterildi! 14 davadan yargılanıyor

CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Özlem Çerçioğlu, 2009'da Aydın Belediye Başkanı olarak seçildi.

Özlem Çerçioğlu yolsuzluk batağında yeniden aday gösterildi! 14 davadan yargılanıyor

Daha sonra 2014 ve 2019'da tekrar başkanlık koltuğuna oturan Çerçioğlu, aradan geçen 15 yıllık görev süresinde kente dişe dokunur bir hizmette bulunmadı.

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Özlem Çerçioğlu yolsuzluk batağında yeniden aday gösterildi! 14 davadan yargılanıyor

Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan ile hakim karşısına çıkan Çerçioğlu'nun ismi yargılandığı yolsuzluk dosyalarıyla sürekli gündeme geldi.

Özlem Çerçioğlu yolsuzluk batağında yeniden aday gösterildi! 14 davadan yargılanıyor

14 YOLSUZLUK DAVASINDAN YARGILANIYOR

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Aydın 2. Asliye Ceza, Aydın 1. Asliye Ceza, Aydın 5. Asliye Ceza, Aydın 3. Asliye Ceza, Aydın 5. Asliye, Aydın 5. Asliye Ceza, Aydın 4. Asliye Ceza, Aydın 1. Ağır Ceza, Aydın 3. Ağır Ceza, Aydın 5. Asliye Ceza, Aydın 1. Asliye Ceza, Aydın 6. Asliye Ceza, Aydın 6. Asliye ve Aydın Ağır Ceza Mahkemesi olmak üzere 14 ayrı davada 150 bürokratı ile yolsuzluktan yargılandığı ortaya çıktı.

Özlem Çerçioğlu yolsuzluk batağında yeniden aday gösterildi! 14 davadan yargılanıyor

'Topuklu Efe' olarak bilinen Çerçioğlu'nun ''evrakta sahtecilik, ihaleye fesat, zimmet, suç örgütü üyeliği, edimin ifasına fesat, görevi kötüye kullanma'' gibi yolsuzluk suçlarından yargılandığı öğrenildi.

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