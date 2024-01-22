Giriş Tarihi: 22.01.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
06:49
Özlem Çerçioğlu yolsuzluk batağında yeniden aday gösterildi! 14 davadan yargılanıyor
CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu oldu. Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan ile hakim karşısına çıkan Çerçioğlu'nun farklı farklı mahkemelerde 14 yolsuzluk davasından 150 bürokratıyla birlikte yargılandığı öğrenildi. Çerçioğlu'nun 2024 yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesi durumunda duruşmadan duruşmaya koşturmaktan kente nasıl hizmet edeceği merak konusu oldu.