Özlem Çerçioğlu yolsuzluk batağında yeniden aday gösterildi! 14 davadan yargılanıyor

14 YOLSUZLUK DAVASINDAN YARGILANIYOR



CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Aydın 2. Asliye Ceza, Aydın 1. Asliye Ceza, Aydın 5. Asliye Ceza, Aydın 3. Asliye Ceza, Aydın 5. Asliye, Aydın 5. Asliye Ceza, Aydın 4. Asliye Ceza, Aydın 1. Ağır Ceza, Aydın 3. Ağır Ceza, Aydın 5. Asliye Ceza, Aydın 1. Asliye Ceza, Aydın 6. Asliye Ceza, Aydın 6. Asliye ve Aydın Ağır Ceza Mahkemesi olmak üzere 14 ayrı davada 150 bürokratı ile yolsuzluktan yargılandığı ortaya çıktı.



