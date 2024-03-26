Para Kuleleri skandalında çember genişliyor: CHP’li Ali Kılıç ve Muammer Keskin ifadeye çağırıldı!

Giriş Tarihi: 26.03.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
11:27
Krizin ve kaosun eksik olmadığı CHP'de, şimdi de kayıt dışı para skandalı patladı… Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinde dönen ve destelerce paranın sayıldığı görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dahil 7 kişinin ifadesi alındı. Derinleştirilen soruşturma son olarak CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'e uzandı. Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül ile Muammer Keskin'in yardımcısı Onur Öksel'in görüntülerde yer alması üzerine CHP'li iki başkan ifadeye çağırıldı. Her iki yardımcı da ifadelerinde başkanlarından aldıkları talimatları yerine getirerek ofise para götürdüklerini anlatmıştı!