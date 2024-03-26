Para Kuleleri skandalında çember genişliyor: CHP’li Ali Kılıç ve Muammer Keskin ifadeye çağırıldı!

ÖKSEL: BAŞKAN TALİMAT VERDİ GÖTÜRDÜM

İlk olarak Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırılmış ve verdiği ifadede de, Keskin'in talimatı üzerine ofise para götürdüğünü söylemişti. Öksel, "Ne kadar olduğunu bilmiyordum. Bana paranın nereden geldiğini ve nereye harcanacağını söylemedi ben de sormadım. Bana verdiği kağıtta açık adres yazılı olduğu için başkaca bir iletişim numarası vermedi. Çantayı teslim edeceğim kişinin ismini söylemedi. Sadece, 'Belirtilen ofise götür, teslim et' dedi. Ben de amirimin verdiği talimata uyarak götürdüm ve ofiste içindeki paraları çıkararak masanın üzerine koydum" dedi.