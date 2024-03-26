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Giriş Tarihi: 26.03.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 11:27

Para Kuleleri skandalında çember genişliyor: CHP'li Ali Kılıç ve Muammer Keskin ifadeye çağırıldı!

Krizin ve kaosun eksik olmadığı CHP'de, şimdi de kayıt dışı para skandalı patladı… Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinde dönen ve destelerce paranın sayıldığı görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dahil 7 kişinin ifadesi alındı. Derinleştirilen soruşturma son olarak CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'e uzandı. Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül ile Muammer Keskin'in yardımcısı Onur Öksel'in görüntülerde yer alması üzerine CHP'li iki başkan ifadeye çağırıldı. Her iki yardımcı da ifadelerinde başkanlarından aldıkları talimatları yerine getirerek ofise para götürdüklerini anlatmıştı!

Deniz YUSUFOĞLU
Para Kuleleri skandalında çember genişliyor: CHP’li Ali Kılıç ve Muammer Keskin ifadeye çağırıldı!

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinde dönen kirli para skandalı, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Deste deste TL ve euroların sayıldığı görüntüler, CHP'deki kirli para ağını gözler önüne serdi.

Para Kuleleri skandalında çember genişliyor: CHP’li Ali Kılıç ve Muammer Keskin ifadeye çağırıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ilk olarak görüntülerde yer alan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntülerde CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz ifade verdi.

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Para Kuleleri skandalında çember genişliyor: CHP’li Ali Kılıç ve Muammer Keskin ifadeye çağırıldı!

Binayı satan, avukat ofisinde parayı teslim alan Ali Rıza Braka ile para sayma videosunda yer alan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da savcılıktaki ifade işlemlerini bitirdi. Tüm isimlerin "Olayla ilgim yok" diyen Ekrem İmamoğlu ile yakınlığı dikkat çekti.

Para Kuleleri skandalında çember genişliyor: CHP’li Ali Kılıç ve Muammer Keskin ifadeye çağırıldı!

CHP'deki kirli para trafiğiyle ilgili yürütülen soruşturma her geçen gün derinleşti. Soruşturma, CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'e uzandı. CHP ve İBB yöneticilerinin başrolde olduğu para sayma skandalında, görüntülerin çekildiği ofise para götürdüğü saptanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ve CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yardımcısı Melih Morsünbül "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Her iki isim de başkanlarından aldıkları talimatlarla para sayma görüntülerinin çekildiği CHP İstanbul il binasının satın alınmasıyla ilgili pazarlıkların yürütüldüğü ofise götürdüklerini dile getirdi.

Para Kuleleri skandalında çember genişliyor: CHP’li Ali Kılıç ve Muammer Keskin ifadeye çağırıldı!

ÖKSEL: BAŞKAN TALİMAT VERDİ GÖTÜRDÜM

İlk olarak Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırılmış ve verdiği ifadede de, Keskin'in talimatı üzerine ofise para götürdüğünü söylemişti. Öksel, "Ne kadar olduğunu bilmiyordum. Bana paranın nereden geldiğini ve nereye harcanacağını söylemedi ben de sormadım. Bana verdiği kağıtta açık adres yazılı olduğu için başkaca bir iletişim numarası vermedi. Çantayı teslim edeceğim kişinin ismini söylemedi. Sadece, 'Belirtilen ofise götür, teslim et' dedi. Ben de amirimin verdiği talimata uyarak götürdüm ve ofiste içindeki paraları çıkararak masanın üzerine koydum" dedi.

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