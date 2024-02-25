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Haberler Galeri ‘Paralel İBB’den ‘Paralel CHP’ye! Tüm bunlar 1 Nisan'a hazırlık
Giriş Tarihi: 25.02.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 06:53

‘Paralel İBB’den ‘Paralel CHP’ye! Tüm bunlar 1 Nisan'a hazırlık

SABAH Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Ekrem İmamoğlu'nun İBB üzerinden CHP'nin yapılandırdığını tam 4 yıl önce "İBB'de artık bir paralel yapı var" diyerek duyurmuştu. İmamoğlu'nun elinde bulundurduğu bu gücün temellerini ise başkanlığı döneminde Kemal kılıçdaroğlu atmıştı. CHP'yi işte artık bu paralel yapı yönetiyor. Kılıçdaroğlu'nun siyasetsizleştirdiği CHP'deki bu fırsatı gören Ekrem İmamoğlu partiyi yönetmek için o kadroları İBB'ye yerleştirdi. Hepsine maaş bağladı.

MAHMUT ÖVÜR
‘Paralel İBB’den ‘Paralel CHP’ye! Tüm bunlar 1 Nisan’a hazırlık

CHP içinde bugün ortaya çıkan üç merkezli, daha doğrusu "iki merkezli" çatışmanın tohumları aslında Kılıçdaroğlu'nun siyaset mühendisliğiyle kazandırdığı İstanbul seçimleriyle atıldı.

‘Paralel İBB’den ‘Paralel CHP’ye! Tüm bunlar 1 Nisan’a hazırlık

İlk işareti de başkanlık koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan, meşhur "O makamın sahibi var" tweet'iyle verdi.

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‘Paralel İBB’den ‘Paralel CHP’ye! Tüm bunlar 1 Nisan’a hazırlık

Sonrası malum; İmamoğlu'nun önünü tasfiyelerle CHP'nin genetiğini bozan, itiraz edenleri elimine eden Kılıçdaroğlu açmış, "Başbakan olacağım" diye yeri göğü inleten Meral Akşener "Fatih" seviyesine yükseltmiş, ardından da küresel güçlerin büyükelçileri sıraya girmişti.

‘Paralel İBB’den ‘Paralel CHP’ye! Tüm bunlar 1 Nisan’a hazırlık

Artık kaybedenler kulübü üyelerinin yeni umudu "yeni nesil siyasetçi"ydi.

‘Paralel İBB’den ‘Paralel CHP’ye! Tüm bunlar 1 Nisan’a hazırlık

Sürekli seçim kaybeden yorgun sosyal demokratlar, hiç değişmeyen Atatürkçü CHP'liler de doğal olarak işaret edilen yeni aktörün etrafında pozisyon alma yarışındaydı. Siyaset unutulmuş, kimi belediyede danışmanlık, kimi yönetim kurulu üyeliği kimi de ihale almanın peşindeydi.

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