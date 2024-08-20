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Haberler Galeri Paramotor teröründen Fransızlar çıktı! PKK'lı kalleşlerin kanlı eylem planladıkları belirlenmişti
Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 09:22

Paramotor teröründen Fransızlar çıktı! PKK'lı kalleşlerin kanlı eylem planladıkları belirlenmişti

Şırnak Uludere'de Pazar günü 'AKINCI TİHA'nın ihlal tespiti üzerine havalanan SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri teröristleri ateş altına almış, 5 tim, 2 JÖH timi, 2 Jandarma Komando timi ve 1 METİ timinin sağladığı sıcak temasla 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerin üzerinde ele geçirilen teçhizattan, kanlı eylem planladıkları ortaya çıkarken gözler yeniden paramotorlara çevrildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; terör örgütü mensuplarına, sınırı geçmelerini sağlayan paramotorların eğitimi Fransızlar tarafından verildi.

ÖMER ÇETİN
Paramotor teröründen Fransızlar çıktı! PKK’lı kalleşlerin kanlı eylem planladıkları belirlenmişti

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Hava Savunma Birlikleri" adını verdiği yapılanma, saldırılarında patlayıcı yükleyebildikleri drone ve paramotorları kullanmaya başladı.

Paramotor teröründen Fransızlar çıktı! PKK’lı kalleşlerin kanlı eylem planladıkları belirlenmişti

Güvenlik güçlerinin 12 Ağustos 2020'de 11 teröristi etkisiz hale getirdiği 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nda, terör örgütünün Amanoslar'da yuvalanmak için nasıl bir yol izlediğine dair yeni bilgiler de elde edildi.

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Paramotor teröründen Fransızlar çıktı! PKK’lı kalleşlerin kanlı eylem planladıkları belirlenmişti

Yapılan çalışmalarda, firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in Terörden Arananlar Listesinde "Gri" kategoride yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik'in de aralarında olduğu 4 teröristin eylem için 2 paramotor ile 28 Eylül ve 10 Ekim'de Suriye'nin Münbiç bölgesinden havalanarak Amanoslar kırsalına indiği belirlendi.

Paramotor teröründen Fransızlar çıktı! PKK’lı kalleşlerin kanlı eylem planladıkları belirlenmişti

Güvenlik birimlerinin 19 Ekim'de düzenlediği operasyonda ise teröristlerden biri etkisiz hale getirilirken HDP vekilin terörist oğlu sağ yakalanarak tutuklandı.

Paramotor teröründen Fransızlar çıktı! PKK’lı kalleşlerin kanlı eylem planladıkları belirlenmişti

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; terör örgütü mensuplarına, sınırı geçmelerini sağlayan paramotorların eğitimi Fransızlar tarafından verildi.

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