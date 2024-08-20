Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
09:22
Paramotor teröründen Fransızlar çıktı! PKK'lı kalleşlerin kanlı eylem planladıkları belirlenmişti
Şırnak Uludere'de Pazar günü 'AKINCI TİHA'nın ihlal tespiti üzerine havalanan SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri teröristleri ateş altına almış, 5 tim, 2 JÖH timi, 2 Jandarma Komando timi ve 1 METİ timinin sağladığı sıcak temasla 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerin üzerinde ele geçirilen teçhizattan, kanlı eylem planladıkları ortaya çıkarken gözler yeniden paramotorlara çevrildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; terör örgütü mensuplarına, sınırı geçmelerini sağlayan paramotorların eğitimi Fransızlar tarafından verildi.