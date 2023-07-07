’Parayla haber’ skandalında düğüm çözülüyor! CHP-İyi Parti-Cumhuriyet üçgeni...

Kısaca hafızanızı tazeleyeyim...

Biliyorsunuz, düzenleme Meclis'te jet hızıyla çıktı. Hem de tüm siyasi partilerin desteğiyle...

Fakat sonra anlaşılmayan bir nedenle yasayı canhıraş savunan CHP'li Engin Altay, Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Hatta bir e-ticaret firmasının Cumhuriyet gazetesine yasa aleyhine haberler yapması için çikolata kutusunda 500 bin TL verdiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. En son da Engin Altay'ın İYİ Parti aracılığıyla yasaya itiraz ettiklerini açıklaması tuz biber oldu.