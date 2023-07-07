’Parayla haber’ skandalında düğüm çözülüyor! CHP-İyi Parti-Cumhuriyet üçgeni...

E-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına Meclis'te tüm partilerin oyu ile geçen yasayı CHP ve İYİ Parti Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşımıştı. Daha sonra Cumhuriyet gazetesine yasa aleyhine haberler yapması için çikolata kutusunda 500 bin TL verdiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Dün ise bu kirli ilişkiler ağına konu olan e-ticaret düzenlemesi AYM'de görüşüldü. SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör, konuyu bugün kaleme aldığı "E-ticaret düğümü perşembe çözülüyor!" başlıklı yazısıyla köşesine taşıdı. Güngör, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sunumunda TBMM'de yasayı savunan CHP'li Engin Altay'ın TBMM'deki konuşmasını AYM üyelerine dinlettiğini aktardı. İşte detaylar...