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Haberler Galeri 'Parayla haber' skandalında düğüm çözülüyor! CHP-İyi Parti-Cumhuriyet üçgeni...
Giriş Tarihi: 07.07.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 09:19

'Parayla haber' skandalında düğüm çözülüyor! CHP-İyi Parti-Cumhuriyet üçgeni...

E-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına Meclis'te tüm partilerin oyu ile geçen yasayı CHP ve İYİ Parti Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşımıştı. Daha sonra Cumhuriyet gazetesine yasa aleyhine haberler yapması için çikolata kutusunda 500 bin TL verdiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Dün ise bu kirli ilişkiler ağına konu olan e-ticaret düzenlemesi AYM'de görüşüldü. SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör, konuyu bugün kaleme aldığı "E-ticaret düğümü perşembe çözülüyor!" başlıklı yazısıyla köşesine taşıdı. Güngör, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sunumunda TBMM'de yasayı savunan CHP'li Engin Altay'ın TBMM'deki konuşmasını AYM üyelerine dinlettiğini aktardı. İşte detaylar...

DİLEK GÜNGÖR
’Parayla haber’ skandalında düğüm çözülüyor! CHP-İyi Parti-Cumhuriyet üçgeni...

SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör, kaleme aldığı "E-ticaret düğümü perşembe çözülüyor!" başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Çok tartışıldı... Çok şaibeler ortaya çıktı... Çok skandala konu oldu...
E-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçen yıl Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, neredeyse oy birliğiyle Meclis'ten geçen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'dan bahsediyorum.

’Parayla haber’ skandalında düğüm çözülüyor! CHP-İyi Parti-Cumhuriyet üçgeni...

Kısaca hafızanızı tazeleyeyim...
Biliyorsunuz, düzenleme Meclis'te jet hızıyla çıktı. Hem de tüm siyasi partilerin desteğiyle...
Fakat sonra anlaşılmayan bir nedenle yasayı canhıraş savunan CHP'li Engin Altay, Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Hatta bir e-ticaret firmasının Cumhuriyet gazetesine yasa aleyhine haberler yapması için çikolata kutusunda 500 bin TL verdiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. En son da Engin Altay'ın İYİ Parti aracılığıyla yasaya itiraz ettiklerini açıklaması tuz biber oldu.

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’Parayla haber’ skandalında düğüm çözülüyor! CHP-İyi Parti-Cumhuriyet üçgeni...

"CHP-İYİ PARTİ-CUMHURİYET ÜÇGENİNDE NELER DÖNDÜ, HENÜZ AYDINLATILMADI"

Yasa Meclis'ten çıktıktan sonra CHP-İyi Parti-Cumhuriyet üçgeninde neler döndü, henüz tam olarak aydınlatılamadı.
Dün ise bu kirli ilişkiler ağına konu olan e-ticaret düzenlemesi AYM'de görüşüldü. AYM Başkanı Zühtü Arslan yurtdışında olduğu için toplantı 2010 Anayasa değişikliği sonrasında dönemin HSYK'sı tarafından 2011'de Yargıtay'a atanan 160 üyeden biri olan Hasan Tahsin Gökcan başkanlığında yapıldı.

’Parayla haber’ skandalında düğüm çözülüyor! CHP-İyi Parti-Cumhuriyet üçgeni...

Toplantıda tarafların sözlü açıklamaları dinlenildi. Hükümet adına Ticaret Bakanı Ömer Bolat sunum yaptı. E-ticaret şirketleri adına ise Danıştay ve Yargıtay'da kazandığı davalarla bilinen ünlü avukat Ramazan Arıtürk...

’Parayla haber’ skandalında düğüm çözülüyor! CHP-İyi Parti-Cumhuriyet üçgeni...

BAKAN BOLAT, ENGİN ALTAY'IN TBMM'DEKİ KONUŞMASINI DİNLETTİ

Öğrendiğim kadarıyla, Bakan Bolat sunumunda TBMM'de yasayı savunan CHP'li Engin Altay'ın TBMM'deki konuşmasını AYM üyelerine dinletti. (O konuşmayı hatırlıyorum. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dönemin Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a övgüler yağdırıp 'Helal olsun Ticaret Bakanına' diyordu) Bakan Bolat, daha sonra kanunun hangi gerekçelerle çıktığı, e-ticaret hacminin geldiği nokta, önümüzdeki süreçte pazarın nereye gideceğine dair öngörülerini paylaştı.

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