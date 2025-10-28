PKK ve çekilmenin şifreleri! İsrail PKK’nın çekilmesinin neden istemiyor? | Mahmut Övür yazdı

Şu ayrıntı da örgütün İrak ve Suriye sınırlarındaki pozisyonu açısından dikkat çekiciydi:

"Sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır."

Burada kritik nokta hükümetin ve Cumhur İttifakı'nın tepkisiydi. Çok sayıda olumlu tepki geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın şu sözleri tepkilerin özeti gibiydi:

"İç cephemizi tahkim ederek yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz."

İç siyaset açısından bundan sonra olacaklara ilişkin açıklama da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Uçum yapılan açıklamayı "Türkiye'nin genel perspektifine ve temel doğrultularına uygun olduğunu" belirtiyor ve şöyle diyordu:

"Bundan sonra da geçiş sürecinin hukukuna ilişkin hazırlıklar dahil gerekli hamlelerin bir bir gerçekleşeceği ve emin adımlarla hedefe yürüyüşün devam edeceği anlaşılıyor."

Geriye sadece sürecin en merak edilen boyutu, Suriye'de YPG'nin nasıl bir tavır takınacağı kalıyor. YPG, bütünleşmiş Suriye'ye entegre mi olacak yoksa örgüt içinde İsrail uzantılarının dayatmasıyla bir çılgınlığa imza atıp tarihin yanlış yerinde mi duracak?

Artık soykırımcı siyonistler bile bölgede etkili bir Türkiye gerçeğini ve Türk- Kürt-Arap eksenli yeni bir dalganın yükseldiğini görüyor. Şu gerçeği de artık bütün bölge halkları ve siyasi aktörleri görmeli: Bir önceki yüzyılda emperyalist güçler bölgeyi etnik, din ve mezhep üzerinden ayrıştırarak yönetti, bugün bunun yerini vatandaşlık temelinde yeni birliktelikler alıyor. Ve artık bölge ayrılarak değil, birleşerek büyüyecek.