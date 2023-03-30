Giriş Tarihi: 30.03.2023 07:55
Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
07:55
PKK'dan millete seçim tehdidi! 14 Mayıs gecesi Kılıçdaroğlu kazanmazsa kaos planı...
Mehmet Barlas PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yaparak seçim kazanma hayali kuran Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı koalisyon ortaklarının tehlikeli oyununu yazdı. Köşesinde PKK elebaşlarının açıklamalarındaki satır aralarına dikkat çeken Barlas 14 Mayıs gecesinde olası kayıp senaryosunda kaos planı ile bir tehdit dilinin kullanılmak istendiğini belirtti.