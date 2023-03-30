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Haberler Galeri PKK'dan millete seçim tehdidi! 14 Mayıs gecesi Kılıçdaroğlu kazanmazsa kaos planı...
Giriş Tarihi: 30.03.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 07:55

PKK'dan millete seçim tehdidi! 14 Mayıs gecesi Kılıçdaroğlu kazanmazsa kaos planı...

Mehmet Barlas PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yaparak seçim kazanma hayali kuran Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı koalisyon ortaklarının tehlikeli oyununu yazdı. Köşesinde PKK elebaşlarının açıklamalarındaki satır aralarına dikkat çeken Barlas 14 Mayıs gecesinde olası kayıp senaryosunda kaos planı ile bir tehdit dilinin kullanılmak istendiğini belirtti.

MEHMET BARLAS
PKK’dan millete seçim tehdidi! 14 Mayıs gecesi Kılıçdaroğlu kazanmazsa kaos planı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli, 14 Mayıs seçim kampanyasında müzikli propaganda yapmayacaklarını ve miting düzenlemeyeceklerini açıklamışlardı. Depremin yaralarının taze olduğu düşünülerek böyle bir hassasiyet gösterilmesi çok anlamlıydı. Benzer bir hassasiyeti 7'li koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan da bekliyorduk.

PKK’dan millete seçim tehdidi! 14 Mayıs gecesi Kılıçdaroğlu kazanmazsa kaos planı...

Ama yanılmışız. CHP lideri, seçim şarkısını çoktan belirlemişti bile. Bu şarkı 2 gün önce kamuoyuyla paylaşıldı. CHP'nin "Yine Baharlar Gelecek" isimli seçim şarkısı duyulur duyulmaz kafaları karıştırdı.

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PKK’dan millete seçim tehdidi! 14 Mayıs gecesi Kılıçdaroğlu kazanmazsa kaos planı...

DEPREMZEDELERE ŞARKI MI ÇALACAKSINIZ?

Keşke Kemal Bey, AK Parti ve MHP gibi depremzedelerin acısına biraz saygılı olsaydı ve bu seçimlerde müzik kullanmama kararı alabilseydi. Neyse kendi bileceği iş. Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da depremzedeler kendisine gereken cevabı verir.

PKK’dan millete seçim tehdidi! 14 Mayıs gecesi Kılıçdaroğlu kazanmazsa kaos planı...

Sosyal medyada bu şarkıyla coğrafyamıza büyük bir kaos getiren "Arap Baharı"na gönderme yapıldığını düşünenler çoğunluktaydı. "Arap Baharı da nereden çıktı?" demeyin. 7'li koalisyon masası bir süredir uydurma seçim anketleriyle toplumda büyük bir beklenti oluşturdu. Açık farkla seçimi kazanacaklarına inanıyorlar. Aylardır seçimin kazanılacağı yalanıyla kandırılan insanların yaşayacağı hayal kırıklığını düşünün.

PKK’dan millete seçim tehdidi! 14 Mayıs gecesi Kılıçdaroğlu kazanmazsa kaos planı...

Kemal Bey'in seçimi kaybettiği kesinleşince bazı insanlar çok kolay tahrik edilebilir. Karanlık ellere gün doğar ve her türlü kaos senaryosu sahneye konulabilir. Bu konuda çok dikkatli olunmalı.

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