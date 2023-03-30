PKK’dan millete seçim tehdidi! 14 Mayıs gecesi Kılıçdaroğlu kazanmazsa kaos planı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli, 14 Mayıs seçim kampanyasında müzikli propaganda yapmayacaklarını ve miting düzenlemeyeceklerini açıklamışlardı. Depremin yaralarının taze olduğu düşünülerek böyle bir hassasiyet gösterilmesi çok anlamlıydı. Benzer bir hassasiyeti 7'li koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan da bekliyorduk.