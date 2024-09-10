Giriş Tarihi: 10.09.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
12:30
PKK/KCK elebaşı Bese Hozat’tan CHP’ye yol haritası: Bunu adım adım tartışmak durumunda kalacak
PKK/KCK elebaşlarından "Bese Hozat" kod adlı Hülya Oran, terör örgütünün yayın organına yaptığı açıklamada, CHP'nin "eşit temsiliyet" kavramını tartıştığına dikkat çekerek ana muhalefet partisine "yol haritası" çizdi. PKK elebaşı Hozat, eşit temsiliyet kavramıyla birlikte ilerleyen günlerde CHP'de ve yönetimindeki belediyelerde de eş başkanlık sisteminin adım adım tartışılacağını söyledi.