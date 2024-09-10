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Haberler Galeri PKK/KCK elebaşı Bese Hozat’tan CHP’ye yol haritası: Bunu adım adım tartışmak durumunda kalacak
Giriş Tarihi: 10.09.2024 12:21 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:30

PKK/KCK elebaşı Bese Hozat’tan CHP’ye yol haritası: Bunu adım adım tartışmak durumunda kalacak

PKK/KCK elebaşlarından "Bese Hozat" kod adlı Hülya Oran, terör örgütünün yayın organına yaptığı açıklamada, CHP'nin "eşit temsiliyet" kavramını tartıştığına dikkat çekerek ana muhalefet partisine "yol haritası" çizdi. PKK elebaşı Hozat, eşit temsiliyet kavramıyla birlikte ilerleyen günlerde CHP'de ve yönetimindeki belediyelerde de eş başkanlık sisteminin adım adım tartışılacağını söyledi.

PKK/KCK elebaşı Bese Hozat’tan CHP’ye yol haritası: Bunu adım adım tartışmak durumunda kalacak

14 – 28 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın adayı olarak gösterilen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulunan PKK/KCK elebaşlarından "Bese Hozat kod adlı Hülya Oran, terör örgütünün yayın organına açıklamalarda bulundu, CHP'ye resmen "yol haritası" çizdi.

PKK/KCK elebaşı Bese Hozat’tan CHP’ye yol haritası: Bunu adım adım tartışmak durumunda kalacak

"BUNU ADIM ADIM TARTIŞMAK DURUMUNDA KALACAK"

CHP'nin "eşit temsiliyet" kavramını tartıştığına dikkat çeken PKK elebaşı, "Yarın CHP'de de eş başkanlık sistemini, belediyelerde de eş başkanlık sistemini adım adım tartışmak durumunda kalacak." dedi.

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PKK/KCK elebaşı Bese Hozat’tan CHP’ye yol haritası: Bunu adım adım tartışmak durumunda kalacak

PKK'lı terörist Hozat, şu ifadeleri kullandı:

"Giderek demokratik siyaset ve özgürlük mücadelesi gerçekten herkesi değiştiriyor. Herkes kendi çıkarı temelinde ele alıyor ama ciddi bir değişim de yaratıyor."

PKK/KCK elebaşı Bese Hozat’tan CHP’ye yol haritası: Bunu adım adım tartışmak durumunda kalacak

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK ÇAĞRISI, "İÇ SAVAŞ" TEHDİDİ!

Öte yandan PKK elebaşı Bese Hozat, 14-28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın adayı eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulunmuştu.

PKK/KCK elebaşı Bese Hozat’tan CHP’ye yol haritası: Bunu adım adım tartışmak durumunda kalacak

Kılıçdaroğlu'na oy isteyen Hozat, "Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adres gösterdiği adaya da tüm halkımızın oy vermesi gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

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