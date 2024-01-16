PKK’lı İngiliz ifşa oldu! Örgütün yurt dışı faaliyetlerinde görev alıyor: Gençleri örgütleyip terör propagandası yapmış!

ABD'lisi, Fransız'ı, İngiliz'i ve Alman'ı bir oldu terör örgütü PKK/YPG'ye kucak açtı. Her fırsatta 'Müttefikiz' diyen bu ülkeler güvenliğimizi, askerimizi ve birlik beraberliğimizi hedef alan terör örgütüne milyarlarca dolarlık mühimmat ve eğitim desteği sağladı. Türkiye'nin uyarılarına rağmen sınır ötesinde terör yapılanmalarına destek sağlayan ABD ve Batılı ülkelerin terör sevgisi bir kez daha kanıtlandı.