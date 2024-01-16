Giriş Tarihi: 16.01.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
13:22
PKK’lı İngiliz ifşa oldu! Örgütün yurt dışı faaliyetlerinde görev alıyor: Gençleri örgütleyip terör propagandası yapmış!
Batılı devlerin terör örgütü sevgisi sınır tanımadı. ABD'den Almanya'ya Fransa'dan İngiltere'ye kadar pek çok ülke, terör örgütü PKK/YPG'ye destek yağdırdı. Milyarlarca dolarlık mühimmat ve eğitim desteği sağladı. İngiliz vatandaşı Mark Campbell'in sosyal medya paylaşımları ise Batı'nın PKK'ya verdiği desteği kanıtladı. Örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösteren Mark Campbell'ın, 20 yıldır gençleri örgütleyip defalarca kez PKK propagandası yaptığı anlaşıldı. Hevallo takma adını kullanan Campbell'in yalnızca PKK etkinliğine katılmaktan yargılandığı ortaya çıktı. İşte detaylar…