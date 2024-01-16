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Haberler Galeri PKK’lı İngiliz ifşa oldu! Örgütün yurt dışı faaliyetlerinde görev alıyor: Gençleri örgütleyip terör propagandası yapmış!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 13:22

PKK’lı İngiliz ifşa oldu! Örgütün yurt dışı faaliyetlerinde görev alıyor: Gençleri örgütleyip terör propagandası yapmış!

Batılı devlerin terör örgütü sevgisi sınır tanımadı. ABD'den Almanya'ya Fransa'dan İngiltere'ye kadar pek çok ülke, terör örgütü PKK/YPG'ye destek yağdırdı. Milyarlarca dolarlık mühimmat ve eğitim desteği sağladı. İngiliz vatandaşı Mark Campbell'in sosyal medya paylaşımları ise Batı'nın PKK'ya verdiği desteği kanıtladı. Örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösteren Mark Campbell'ın, 20 yıldır gençleri örgütleyip defalarca kez PKK propagandası yaptığı anlaşıldı. Hevallo takma adını kullanan Campbell'in yalnızca PKK etkinliğine katılmaktan yargılandığı ortaya çıktı. İşte detaylar…

Halit TURAN
PKK’lı İngiliz ifşa oldu! Örgütün yurt dışı faaliyetlerinde görev alıyor: Gençleri örgütleyip terör propagandası yapmış!

ABD'lisi, Fransız'ı, İngiliz'i ve Alman'ı bir oldu terör örgütü PKK/YPG'ye kucak açtı. Her fırsatta 'Müttefikiz' diyen bu ülkeler güvenliğimizi, askerimizi ve birlik beraberliğimizi hedef alan terör örgütüne milyarlarca dolarlık mühimmat ve eğitim desteği sağladı. Türkiye'nin uyarılarına rağmen sınır ötesinde terör yapılanmalarına destek sağlayan ABD ve Batılı ülkelerin terör sevgisi bir kez daha kanıtlandı.

PKK’lı İngiliz ifşa oldu! Örgütün yurt dışı faaliyetlerinde görev alıyor: Gençleri örgütleyip terör propagandası yapmış!

İngiliz Mark Campbell'ın 20 yılı aşkın süredir PKK'da görev aldığı ve örgütün yurtdışı yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. Terör örgütüne destekleri saymakla bitmeyen Campbell'ın, PKK sempatizanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kanıtlandı. Campbell, sosyal medya hesabından katıldığı her PKK faaliyetinin fotoğrafını paylaştı.

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PKK’lı İngiliz ifşa oldu! Örgütün yurt dışı faaliyetlerinde görev alıyor: Gençleri örgütleyip terör propagandası yapmış!

2013 YILINDAN BERİ…

2013 yılından beri PKK'nın İngiltere'deki legal çatı yapılanması Britanya Kürt Dernekleri Federasyonu'nun (FED-BİR) yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Campbell, Ağustos 2014'te PKK'nın İngiltere yapılanması tarafından "PKK'nın yasaklı örgütler listesinden çıkarılması ve Kürtlere daha fazla özgürlük talebi" ile başlatılan imza kampanyasına katıldı. Teröristbaşı Öcalan ve PKK paçavrası önünde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.

PKK’lı İngiliz ifşa oldu! Örgütün yurt dışı faaliyetlerinde görev alıyor: Gençleri örgütleyip terör propagandası yapmış!

SOSYAL MEDYADA PKK PROPOGANDASI YAPTI

İngiltere'de "Kürt Toplum Merkezi (Kurdish Community Centre - KCC)/Kurdish Assembly-Kürt Meclisi) bünyesinde yapılanan Özgür Roni Gençlik Meclisi üyeleriyle de yakın ilişkisi bulunan isim sosyal medya üzerinden PKK propagandası yaptı.

PKK’lı İngiliz ifşa oldu! Örgütün yurt dışı faaliyetlerinde görev alıyor: Gençleri örgütleyip terör propagandası yapmış!

HESABI PKK PAÇAVRASIYLA DOLU!

PKK'lı İngiliz Mark Campbell, teröristlerle olan fotoğraflarını, örgütün etkinliklerini hatta etkisiz hale getirilen örgüt üyeleriyle ilgili anma mesajlarını sosyal medya sayfasından yayınladı. PKK'lı Campbell'in paylaşımları arasında 2017'de DEAŞ tarafından Suriye'de öldürülen PYD/YPG'li Firaz Dağ'ın fotoğrafı da vardı. Campbell'in Facebook hesabının PKK bayrakları ve PKK'lı örgüt üyelerinin fotoğraflarıyla dolu olması dikkatlerden kaçmadı.

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