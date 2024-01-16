Giriş Tarihi: 16.01.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
09:02
PKK’nın arkasındaki gizli el: Türkiye Siyonistlerin nasırına bastı!
Irak'ın kuzeyinden gelen haber Türkiye'nin yüreğini yaktı. Pençe-Kilit Operasyonu için kurulan üs bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 9 vatan evladımız şehadete ulaştı. 884 milyon şehitlerini dualarla ebediyete uğurlarken, TSK ve MİT terör örgütüne karşı operasyon başlattı. Bugün ise TBMM'de ise Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak genel kurulun gündeminde terörle mücadele vardı. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugünkü yazısında Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik kararlı operasyonlarını kaleme aldı. "Türkiye... Son zamanlarda... Kimin nasırına bastı ki, bölücü terör tekrar harekete geçti?" diyen Yavuz Donat, son dönemde yapılan saldırıların ana nedeninin Batılı devletlerin iki yüzlülüğü olduğunu yazdı. İşte Yavuz Donat'ın bugünkü yazısı…