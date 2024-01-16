PKK’nın arkasındaki gizli el: Türkiye Siyonistlerin nasırına bastı!

'Tek ses' zamanı

Aradan daha bir ay bile geçmedi.

Meclis'te... 2024 bütçesi görüşülürken... Bölücü terörle mücadele konusu da gündeme gelmişti.

Gruplar adına konuşmalar yapılmıştı.

Ve sıra... "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır" diye biten ortak bildiriye imza atmaya gelince... CHP ile DEM... İmza atmamışlardı

Sonra... CHP ayrı bir bildiri yayınlamıştı.

Ve... Beklenen tek ses çıkmamıştı.

Beklentimiz... Bugün, Meclis'in tek ses olabilmesi.