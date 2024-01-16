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Haberler Galeri PKK’nın arkasındaki gizli el: Türkiye Siyonistlerin nasırına bastı!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 09:02

PKK’nın arkasındaki gizli el: Türkiye Siyonistlerin nasırına bastı!

Irak'ın kuzeyinden gelen haber Türkiye'nin yüreğini yaktı. Pençe-Kilit Operasyonu için kurulan üs bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 9 vatan evladımız şehadete ulaştı. 884 milyon şehitlerini dualarla ebediyete uğurlarken, TSK ve MİT terör örgütüne karşı operasyon başlattı. Bugün ise TBMM'de ise Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak genel kurulun gündeminde terörle mücadele vardı. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugünkü yazısında Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik kararlı operasyonlarını kaleme aldı. "Türkiye... Son zamanlarda... Kimin nasırına bastı ki, bölücü terör tekrar harekete geçti?" diyen Yavuz Donat, son dönemde yapılan saldırıların ana nedeninin Batılı devletlerin iki yüzlülüğü olduğunu yazdı. İşte Yavuz Donat'ın bugünkü yazısı…

YAVUZ DONAT
PKK’nın arkasındaki gizli el: Türkiye Siyonistlerin nasırına bastı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

Gündem... Türkiye'nin sıcak gündemi...Bölücü terörle mücadele.

Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meclis'e bilgi verecekler.

Sonra... Gruplar adına konuşmalar yapılacak.

Herkes merak ediyor... Acaba toplantının sonrasında Meclis'ten... Terörle mücadele konusunda, tek ses bildirisi çıkacak mı?

Dileriz... Yüce Meclis, bütün grupların imza atacağı bir ortak metin yayınlamayı başarır.

PKK’nın arkasındaki gizli el: Türkiye Siyonistlerin nasırına bastı!

Devlet meselesi

Bölücü terör... Siyaset... Kabine... Erdoğan... Şu parti bu parti... Polemik... Günlük çekişme meselesi değildir.

Devlet meselesidir.

Maalesef... Ve acı gerçek... İçimizde bunu göremeyenler var.

Görseler bile... Parti siyasetinin at gözlüğünden çıkamıyorlar.

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PKK’nın arkasındaki gizli el: Türkiye Siyonistlerin nasırına bastı!

'Tek ses' zamanı

Aradan daha bir ay bile geçmedi.

Meclis'te... 2024 bütçesi görüşülürken... Bölücü terörle mücadele konusu da gündeme gelmişti.

Gruplar adına konuşmalar yapılmıştı.

Ve sıra... "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır" diye biten ortak bildiriye imza atmaya gelince... CHP ile DEM... İmza atmamışlardı

Sonra... CHP ayrı bir bildiri yayınlamıştı.

Ve... Beklenen tek ses çıkmamıştı.

Beklentimiz... Bugün, Meclis'in tek ses olabilmesi.

PKK’nın arkasındaki gizli el: Türkiye Siyonistlerin nasırına bastı!

Günün sorusu

Neden? Ortalık uzunca bir süredir sakinken... Bölücü terör örgütünün son bir ay içinde üç kez sızma girişimi neden?

Türkiye... Son zamanlarda... Kimin nasırına bastı ki, bölücü terör tekrar harekete geçti?

Bakalım yüce Meclis bugün... Bu soruya yanıt arayacak mı?

Ya da... Bulabilecek mi?

PKK’nın arkasındaki gizli el: Türkiye Siyonistlerin nasırına bastı!

Asıl mesele İsrail... Anlamadınız mı?

İsrail'in Gazze'ye saldırısı... Bombalanan hastaneler... Yakılıp yıkılan yerleşim alanları... Ölen çocuklar... Kadınlar... Kan, gözyaşı.

24 bine yakın can kaybı.

Toplu katliam... Soykırım.

Ve... Yüksek sesle tepki gösteren ilk ülke... Büyük ve güçlü Türkiye.

İşte... Son olayların... Saldırıların ana nedeni.

Batı... İkiyüzlü Batı... Son dişi kalmış canavar... İsrail'i yalnız bırakmak istemiyor.

Türkiye'nin büyüklüğünden... Gücünden... İsrail'e gösterdiği tepkiden rahatsız oluyor.

Batı... Bölücü terör örgütü üzerinden... Türkiye'yi susturmak istiyor.

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