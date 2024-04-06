Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri POMEM POLİS alımı 2024 başvuru | 31. Dönem POMEM polis alımı başladı mı, şartlar neler, nasıl başvuru yapılır?
Giriş Tarihi: 06.04.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 10:16

POMEM POLİS alımı 2024 başvuru | 31. Dönem POMEM polis alımı başladı mı, şartlar neler, nasıl başvuru yapılır?

POMEM başvuru ekranı 2024 açıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 7500 polis alınacağını duyurdu. Polis Akademisi Başkanlığı 31. dönem POMEM başvuru kılavuzunu yayımlandı. Peki, 31. Dönem POMEM 7 bin 500 polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kontenjanları nasıl? İşte POMEM 7.500 polis alımı 2024 başvuru süreci hakkında tüm merak edilenler.

POMEM POLİS alımı 2024 başvuru | 31. Dönem POMEM polis alımı başladı mı, şartlar neler, nasıl başvuru yapılır?

POMEM başvuru 2024 başladı. Polis Akademisi Başkanlığı 31. dönem POMEM başvuru kılavuzunu yayımlandı. Bu yıl 6.000'i erkek ve 1.500'ü kadın olmak üzere toplam 7.500 polis alımı yapılacak. Peki, 7 bin 500 polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kontenjanları nasıl? İşte, EGM PA 31. Dönem POMEM şartları ile 7 bin 500 polis alımı başvuru ekranı 2024…

POMEM POLİS alımı 2024 başvuru | 31. Dönem POMEM polis alımı başladı mı, şartlar neler, nasıl başvuru yapılır?

POMEM 7 BİN 500 ÖĞRENCİ ALACAK

Polis Akademisi Başkanlığı 31. dönem POMEM başvuru kılavuzunu yayımlandı. Buna göre bugün başlayan Polis Akademisi başvuru sürecinde 6.000'i erkek ve 1.500'ü kadın olmak üzere toplam 7.500 polis alımı yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
POMEM POLİS alımı 2024 başvuru | 31. Dönem POMEM polis alımı başladı mı, şartlar neler, nasıl başvuru yapılır?

POLİS AKADEMİSİ BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Polis Akademisi başvuru süreci 4 Nisan 2024'de başladı. Polis olmak isteyen adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan 31. dönem POMEM başvuru kılavuzu süreç boyunca rehberlik edecek. Buna göre Polis Akademisi 6.000'i erkek ve 1.500'ü kadın olmak üzere toplam 7.500 polis alımı yapacak.

Adaylar 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alanlar arasından seçilecek.

POMEM POLİS alımı 2024 başvuru | 31. Dönem POMEM polis alımı başladı mı, şartlar neler, nasıl başvuru yapılır?

31. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLIYOR! 7 BİN 500 POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 7 bin 500 polis alımı yapılacak.

31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları, 04 - 14 Nisan 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Başvuru ekranı 4 Nisan 2024 Perşembe yani bugün erişime açılacak. 31. Dönem POMEM başvuruları başladığında aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

31. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

POMEM POLİS alımı 2024 başvuru | 31. Dönem POMEM polis alımı başladı mı, şartlar neler, nasıl başvuru yapılır?

31. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, Aday Belirleme Ön Başvurularını son başvuru tarihi olan 14 Nisan 2024 saat 17.00'ye kadar http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirecek.

e-Devlet şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

Adaylar e-Devlet şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneleri doldurduktan sonra mutlaka başvuru sayfasının altında yer alan "ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET" butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

İnternet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları yapıldıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik (isim, soyisim, yaş, medeni hali vb.) yaptıran adayların durumlarını belirtir dilekçelerini ve değişiklik yapıldığına dair onaylı belgelerini Polis Akademisi Başkanlığına göndermeleri ve müracaat kabul aşaması sırasında bu evrakları beraberinde getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.

31. DÖNEM POMEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA