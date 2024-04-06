POMEM POLİS alımı 2024 başvuru | 31. Dönem POMEM polis alımı başladı mı, şartlar neler, nasıl başvuru yapılır?

POLİS AKADEMİSİ BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Polis Akademisi başvuru süreci 4 Nisan 2024'de başladı. Polis olmak isteyen adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan 31. dönem POMEM başvuru kılavuzu süreç boyunca rehberlik edecek. Buna göre Polis Akademisi 6.000'i erkek ve 1.500'ü kadın olmak üzere toplam 7.500 polis alımı yapacak.

Adaylar 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alanlar arasından seçilecek.