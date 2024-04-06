POMEM POLİS alımı 2024 başvuru | 31. Dönem POMEM polis alımı başladı mı, şartlar neler, nasıl başvuru yapılır?

31. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, Aday Belirleme Ön Başvurularını son başvuru tarihi olan 14 Nisan 2024 saat 17.00'ye kadar http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirecek.
e-Devlet şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
Adaylar e-Devlet şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneleri doldurduktan sonra mutlaka başvuru sayfasının altında yer alan "ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET" butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
İnternet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları yapıldıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik (isim, soyisim, yaş, medeni hali vb.) yaptıran adayların durumlarını belirtir dilekçelerini ve değişiklik yapıldığına dair onaylı belgelerini Polis Akademisi Başkanlığına göndermeleri ve müracaat kabul aşaması sırasında bu evrakları beraberinde getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.
31. DÖNEM POMEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ