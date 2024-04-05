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Haberler Galeri POMEM POLİS ALIMI BAŞVURU SAYFASI 2024 || 31. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile polis alımı şartları
Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:11 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 01:11

POMEM POLİS ALIMI BAŞVURU SAYFASI 2024 || 31. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile polis alımı şartları

POMEM başvuru ekranı 2024 yılı için araştırılmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü son dakika açıklamasıyla Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 7 bin 500 öğrenci alınacağını duyurdu. 31. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile başvuru tarihleri, şartları ve kontenjanları belli oldu. Bu noktada ise ''7 bin 500 polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?'' şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. EGM PA duyurusuna göre işlemler, 4-14 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını www.pa.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 31. Dönem POMEM başvuru şartları 2024 ile 7 bin 500 polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kontenjanları nasıl? İşte alıma ilişkin tüm detaylar…

POMEM POLİS ALIMI BAŞVURU SAYFASI 2024 || 31. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile polis alımı şartları

31. Dönem POMEM başvuru kılavuzu son dakika yayınlandı. Kılavuz ile beraber polis alımı 2024 başvuru şartları, tarihleri, lisans ve önlisans kadın/erkek kontenjanları netlik kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü bu yıl alım yapılacak öğrenci sayısını 7 bin 500 olarak açıkladı. 4 Nisan bugün başlayacak ön başvurular, 14 Nisan tarihine kadar devam edecek. Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde yetiştirilmek üzere 6 bin erkek, 1500 kadın öğrenci alımı detayları için araştırmalar hız kazandı. Peki, 7 bin 500 polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kontenjanları nasıl? İşte, EGM PA 31. Dönem POMEM şartları ile 7 bin 500 polis alımı başvuru ekranı 2024…

POMEM POLİS ALIMI BAŞVURU SAYFASI 2024 || 31. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile polis alımı şartları

SON DAKİKA: POMEM 7 BİN 500 ÖĞRENCİ ALACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının öğrenci alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 6 bini erkek, bin 500'ü kadın olmak üzere toplam 7 bin 500 öğrenci alınacak.

Adaylar ilk önce 'ön başvuru' yapacak, ardından başka sınavlara tabi tutulacak. Tüm adımları tamamlayanlar ise Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim görmeye başlayacak.

Adaylar 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alanlar arasından seçilecek.

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POMEM POLİS ALIMI BAŞVURU SAYFASI 2024 || 31. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile polis alımı şartları

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (6.000) erkek ve (1.500) kadın olmak üzere toplam (7.500) öğrenci alımı yapılacaktır.

Adaylar, 04 - 14 Nisan 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 14 Nisan 2024 saat 17.00' ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir. Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmü amirdir. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek olup; 31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.''

POMEM POLİS ALIMI BAŞVURU SAYFASI 2024 || 31. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile polis alımı şartları

31. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLIYOR! 7 BİN 500 POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 7 bin 500 polis alımı yapılacak.

31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları, 04 - 14 Nisan 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Başvuru ekranı 4 Nisan 2024 Perşembe yani bugün erişime açılacak. 31. Dönem POMEM başvuruları başladığında aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

31. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

POMEM POLİS ALIMI BAŞVURU SAYFASI 2024 || 31. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile polis alımı şartları

31. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, Aday Belirleme Ön Başvurularını son başvuru tarihi olan 14 Nisan 2024 saat 17.00'ye kadar http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirecek.

e-Devlet şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

Adaylar e-Devlet şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneleri doldurduktan sonra mutlaka başvuru sayfasının altında yer alan "ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET" butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

İnternet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları yapıldıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik (isim, soyisim, yaş, medeni hali vb.) yaptıran adayların durumlarını belirtir dilekçelerini ve değişiklik yapıldığına dair onaylı belgelerini Polis Akademisi Başkanlığına göndermeleri ve müracaat kabul aşaması sırasında bu evrakları beraberinde getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.

31. DÖNEM POMEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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