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Haberler Galeri Projeleri hayalden öteye geçemedi! CHP’li Başkanın vaatleri rafta kaldı
Giriş Tarihi: 12.01.2024 08:17 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 08:18

Projeleri hayalden öteye geçemedi! CHP’li Başkanın vaatleri rafta kaldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2019 yerel seçimleri öncesi vatandaşa onlarca proje sözü veren Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan, bu projelerin bir tanesini bile hayata geçiremedi. İlçenin doğusundan batısına hafif raylı sistemle ulaşım ağı kuracağını söyleyen, sahilde modern bir marina sözü veren, Kurşunlu sahilini eşi benzeri görülmemiş bir yaşam merkeziyle donatacağını söyleyen CHP'li Sertaslan, geride kalan 5 yıllık süreçte bunların hiçbirini yapmadı.

MUHARREM DOĞANTEZ
Projeleri hayalden öteye geçemedi! CHP’li Başkanın vaatleri rafta kaldı

Seçim bölgesi olan Gemlik'te 2019 yılında çalışmalar yürüten CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan, hazırlattığı broşür ve afişlerle Başkan seçilmesi halinde onlarca projeyi hayata geçirme sözü verdi.

Projeleri hayalden öteye geçemedi! CHP’li Başkanın vaatleri rafta kaldı

Sertaslan, hafif raylı sistem, Karsak Deresi projesi, modern balık hali, Gemlik marina, Tekne park, Kumla Karacaali ve Kurşunlu sahil projeleri ve Gemlik vapur seferleri gibi onlarca projeyi hazırlattığı slayt gösterileri eşliğinde sunmuş ve tüm projelerin hayata geçirileceği sözü vermişti.

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Projeleri hayalden öteye geçemedi! CHP’li Başkanın vaatleri rafta kaldı

Yerel seçim öncesinde yaptığı tanıtım toplantılarında slayt gösterimleri eşliğinde vaatlerini birer birer sıralayan Sertaslan, geride kalan 5 yıllık Belediye Başkanlığı döneminde tanıtımını yapıp sözünü verdiği hiçbir projeyi hayata geçiremedi.

Projeleri hayalden öteye geçemedi! CHP’li Başkanın vaatleri rafta kaldı

Gemlik'in doğu kısmından başlayarak sahile kadar uzanacak olan bir hafif raylı sistem kuracağını söyleyen CHP'li Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, Martı ve Zeytin ismini verdiği iki ray hattı üzerinde trenlerin yolcu taşıyacağını ve bu sayede Gemlik'in trafik sorununu çözerken, vatandaşlara da kolay ve ucuz bir ulaşım imkânı sağlayacağının sözünü vermişti.

Projeleri hayalden öteye geçemedi! CHP’li Başkanın vaatleri rafta kaldı

Sertaslan, Gemlik'e yakışır bir marina inşa edeceğini, ve bu projede, yat ve teknelerin de güvenle demirleyebileceği bir yat park olacağının sözünü vermişti. Bu proje için, "Gemliklilerin hayali" diyen Sertaslan, "Bu hayali ben gerçekleştireceğim" demişti.

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