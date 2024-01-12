Projeleri hayalden öteye geçemedi! CHP’li Başkanın vaatleri rafta kaldı

Gemlik'in doğu kısmından başlayarak sahile kadar uzanacak olan bir hafif raylı sistem kuracağını söyleyen CHP'li Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, Martı ve Zeytin ismini verdiği iki ray hattı üzerinde trenlerin yolcu taşıyacağını ve bu sayede Gemlik'in trafik sorununu çözerken, vatandaşlara da kolay ve ucuz bir ulaşım imkânı sağlayacağının sözünü vermişti.



