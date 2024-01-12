Giriş Tarihi: 12.01.2024 08:17
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
08:18
Projeleri hayalden öteye geçemedi! CHP’li Başkanın vaatleri rafta kaldı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2019 yerel seçimleri öncesi vatandaşa onlarca proje sözü veren Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan, bu projelerin bir tanesini bile hayata geçiremedi. İlçenin doğusundan batısına hafif raylı sistemle ulaşım ağı kuracağını söyleyen, sahilde modern bir marina sözü veren, Kurşunlu sahilini eşi benzeri görülmemiş bir yaşam merkeziyle donatacağını söyleyen CHP'li Sertaslan, geride kalan 5 yıllık süreçte bunların hiçbirini yapmadı.