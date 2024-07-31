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Haberler Galeri Provokasyon yuvası Ekşi Sözlük’te Mossad propagandası: Bugün İran’a bomba atan yarın Külliye’ye atar
Giriş Tarihi: 31.07.2024 23:31 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 23:50

Provokasyon yuvası Ekşi Sözlük’te Mossad propagandası: Bugün İran’a bomba atan yarın Külliye’ye atar

Her türlü sapkınlığın adresi haline gelen provokasyon yuvası Ekşi Sözlük'te bir skandal daha yaşandı. 'Hamas liderinin Tahran'da suikast ile öldürülmesi' adlı başlığın altında kiralık hesaplar tarafından alçakça yorumlar yazıldı. O yorumlarda; İsrail'in isterse Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ve hava üslerimizi bombalayabileceği, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye'de kime isterlerse suikast düzenleyebileceği algısı yapıldı.

Provokasyon yuvası Ekşi Sözlük’te Mossad propagandası: Bugün İran’a bomba atan yarın Külliye’ye atar

Her fırsatta Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve toplumun manevi değerleri aleyhine ortaya koyduğu nefret söylemleriyle gündeme gelen Ekşi Sözlük'te yeni bir skandala imza atıldı. Katil İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlediği suikast sonrası; İsrail tarafından fonlanan reklam ve tanıtım ajansları, Ekşi Sözlük'te kara propagandaya başladı.

Provokasyon yuvası Ekşi Sözlük’te Mossad propagandası: Bugün İran’a bomba atan yarın Külliye’ye atar

'Hamas liderinin Tahran'da suikast ile öldürülmesi' adlı başlığın altında kiralık hesaplar tarafından alçakça yorumlar yapıldı.

O yorumlarda; İsrail'in isterse Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ve hava üslerimizi bombalayabileceği, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye'de kime isterlerse suikast düzenleyebileceği algısı yapıldı.

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Provokasyon yuvası Ekşi Sözlük’te Mossad propagandası: Bugün İran’a bomba atan yarın Külliye’ye atar

Ayrıca yorumlarda Mossad propagandası yapıldı ve MİT itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Sosyal medyada ise bu alçaklığa tepki yağdı ve sözlüğün kapatılması için çağrı yapıldı.

İşte o alçak yorumlardan birkaçı...

Provokasyon yuvası Ekşi Sözlük’te Mossad propagandası: Bugün İran’a bomba atan yarın Külliye’ye atar
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Provokasyon yuvası Ekşi Sözlük’te Mossad propagandası: Bugün İran’a bomba atan yarın Külliye’ye atar
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