Giriş Tarihi: 31.07.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
23:50
Provokasyon yuvası Ekşi Sözlük’te Mossad propagandası: Bugün İran’a bomba atan yarın Külliye’ye atar
Her türlü sapkınlığın adresi haline gelen provokasyon yuvası Ekşi Sözlük'te bir skandal daha yaşandı. 'Hamas liderinin Tahran'da suikast ile öldürülmesi' adlı başlığın altında kiralık hesaplar tarafından alçakça yorumlar yazıldı. O yorumlarda; İsrail'in isterse Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ve hava üslerimizi bombalayabileceği, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye'de kime isterlerse suikast düzenleyebileceği algısı yapıldı.