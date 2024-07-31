Provokasyon yuvası Ekşi Sözlük’te Mossad propagandası: Bugün İran’a bomba atan yarın Külliye’ye atar

'Hamas liderinin Tahran'da suikast ile öldürülmesi' adlı başlığın altında kiralık hesaplar tarafından alçakça yorumlar yapıldı.

O yorumlarda; İsrail'in isterse Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ve hava üslerimizi bombalayabileceği, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye'de kime isterlerse suikast düzenleyebileceği algısı yapıldı.