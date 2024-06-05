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Haberler Galeri PYD/ YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde ateşle imtihanı!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 06:35

PYD/ YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde ateşle imtihanı!

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı içeride ve dışarıda verdiği amansız mücadele toplumun her kesiminden büyük bir takdir görüyor. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında son MGK toplantısında yaşanan gelişmeleri ve terör örgütü PKK/KCK'nın yurtdışı uzantısı olan PYD/ YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde giriştiği tehlikeli planı ele aldı. İşte Müderrisoğlu'nun o yazısı...

OKAN MÜDERRİSOĞLU
PYD/ YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde ateşle imtihanı!

28 Mayıs 2024 tarihli MGK Bildirisi'nden... "Irak ve Suriye'de gasp ettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK/KCK-PYD/ YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği, milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceği vurgulanmıştır!"

PYD/ YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde ateşle imtihanı!

Bu "oldubitti" kısmı, güncel bir tehlikeye işaret ediyor! PYD terör örgütü, Suriye'nin kuzeyinde alan kontrolü ve meşruiyet planı doğrultusunda "yerel seçime" hazırlanıyor. Bu, öyle bir seçim ki terör örgütünün onayı olmadan ne oy kullanmak ne de aday olmak mümkün. Hatta seçilecek belediye başkanları bile PYD'nin izni olmadan adım atamıyor.

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PYD/ YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde ateşle imtihanı!

Perde önünde... Demokrasi, konfederal yönetim, halk meclisleri, yürütme kurulları gibi Batı kamuoyuna sıcak gelebilecek ne kadar süslü kavram varsa...

PYD/ YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde ateşle imtihanı!

Perde gerisinde... Terör örgütüne müzahir isimler, etnik ayrımcılık ve şiddet saklanıyor. Bugün... 7 kanton, 40 şehir, 104 belde üzerine tehlikeli bir oyun oynanıyor. PYD silahlı kanadında rol almayana seçimde en küçük şans verilmiyor. Bir beldede en az 5 sene oturma şartı yüzünden Arap nüfus oy kullanamıyor!

PYD/ YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde ateşle imtihanı!

Sözde seçimler, PYD güdümündeki Araplardan oluşan Suriye'nin Geleceği Partisi de katılabilsin diye 30 Mayıs'tan 11 Haziran'a ertelendi. Şimdi, seçimlerin yapılması kadar ertelenmesi de ihtimal dâhilinde. Neden? Barzani'ye yakın aşiretlerin itirazı güçlü. Arap grupların rahatsızlığı var.

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