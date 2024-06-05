Giriş Tarihi: 05.06.2024 06:32
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
06:35
PYD/ YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde ateşle imtihanı!
Türkiye'nin terör örgütlerine karşı içeride ve dışarıda verdiği amansız mücadele toplumun her kesiminden büyük bir takdir görüyor. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında son MGK toplantısında yaşanan gelişmeleri ve terör örgütü PKK/KCK'nın yurtdışı uzantısı olan PYD/ YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde giriştiği tehlikeli planı ele aldı. İşte Müderrisoğlu'nun o yazısı...