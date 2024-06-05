PYD/ YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde ateşle imtihanı!

Bu "oldubitti" kısmı, güncel bir tehlikeye işaret ediyor! PYD terör örgütü, Suriye'nin kuzeyinde alan kontrolü ve meşruiyet planı doğrultusunda "yerel seçime" hazırlanıyor. Bu, öyle bir seçim ki terör örgütünün onayı olmadan ne oy kullanmak ne de aday olmak mümkün. Hatta seçilecek belediye başkanları bile PYD'nin izni olmadan adım atamıyor.



