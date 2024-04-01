Giriş Tarihi: 01.04.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
16:44
Ramazan Bayram tatili ne zaman başlayacak, 9 gün tatil mi olacak? Ramazan Bayramı izni özel sektörü kapsıyor mu?
Ramazan ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte Bayram tatili ne zaman başlayacak, bayram tatili 9 gün mü olacak? soruları gündemdeki yerini almaya başladı. Başkan Erdoğan'ın Ramazan Bayramı öncesinde 1,5 günlük süre için idari izin kararını açıklamasıyla 9 gün tatil haberinin ardından ''9 gün bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Bayram tarihlerinin hafta sonu tatilleriyle birleştirilmesiyle birlikte ise Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkıyor. Peki, bu yıl 2024 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak?