Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ramazan Bayram tatili ne zaman başlayacak, 9 gün tatil mi olacak? Ramazan Bayramı izni özel sektörü kapsıyor mu?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 16:44

Ramazan Bayram tatili ne zaman başlayacak, 9 gün tatil mi olacak? Ramazan Bayramı izni özel sektörü kapsıyor mu?

Ramazan ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte Bayram tatili ne zaman başlayacak, bayram tatili 9 gün mü olacak? soruları gündemdeki yerini almaya başladı. Başkan Erdoğan'ın Ramazan Bayramı öncesinde 1,5 günlük süre için idari izin kararını açıklamasıyla 9 gün tatil haberinin ardından ''9 gün bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Bayram tarihlerinin hafta sonu tatilleriyle birleştirilmesiyle birlikte ise Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkıyor. Peki, bu yıl 2024 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak?

Ramazan Bayram tatili ne zaman başlayacak, 9 gün tatil mi olacak? Ramazan Bayramı izni özel sektörü kapsıyor mu?

Ramazan Bayramına sayılı günler kala bayramı planlarıyla geçirecek olanlar için Ramazan Bayramı tarihleri araştırılıyor. Bu sene 9 gün tatil olması beklenen bayram için Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramı izni özel sektörü kapsıyor mu?

Ramazan Bayram tatili ne zaman başlayacak, 9 gün tatil mi olacak? Ramazan Bayramı izni özel sektörü kapsıyor mu?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Şoför Esnafları ile iftar" programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili ile ilgili şunları söyledi;

Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacağını kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesini bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan Bayram tatili ne zaman başlayacak, 9 gün tatil mi olacak? Ramazan Bayramı izni özel sektörü kapsıyor mu?

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, önümüzdeki yıl 11 Mart Pazartesi günü başladı. İlk sahura 10 Mart Pazarı, Pazartesiye bağlayan gece uyanıldı. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek. 10 Nisan Çarşamba günü ise 2024 Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. 3 gün sürecek Ramazan Bayramı'nın son günü ise 12 Nisan Cuma gününe denk gelecek.

Ramazan Bayram tatili ne zaman başlayacak, 9 gün tatil mi olacak? Ramazan Bayramı izni özel sektörü kapsıyor mu?

ÖZEL SEKTÖR BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Ancak bu karar sadece kamu çalışanlarını kapsıyor.

Kamu çalışanlarına ek 1,5 gün idari izin verilmesiyle birlikte 9 günlük bayram tatili fırsatı sunulurken, özel sektör çalışanlarının tatil durumu ise işverenlerinin kararına bağlı olacak.

Bu durumda, özel sektördeki tatil süresi işverenlerin inisiyatifine bağlı olarak belirlenecek

Ramazan Bayram tatili ne zaman başlayacak, 9 gün tatil mi olacak? Ramazan Bayramı izni özel sektörü kapsıyor mu?

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

SON DAKİKA