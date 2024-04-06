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Haberler Galeri Araf Suresi 10. Ayet - Sad suresi 54. ayet okunuşu... Cüzdan duası nedir, ne için okunur, fazileti nedir?
Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:24 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 01:24

Araf Suresi 10. Ayet - Sad suresi 54. ayet okunuşu... Cüzdan duası nedir, ne için okunur, fazileti nedir?

Ramazan ayının son birkaç gününe girmişken bugün son Cuma günü olması hasebiyle birçok Müslüman Ramazan ayının son Cuma gününde okunan Bereket Duası araştırmalarına başladı. 11 Mart 2024 tarihinde başlayan bereket ayının sonuna gelindi. Ramazan ayını son günü bereket için okunan Araf Suresi 10. Ayet - Sad suresi 54. ayet cüzdan duasıyla birlikte para sıkıntısı çekilmeyeceğine inanılıyor. Peki, Ramazan'ın son cuması okunacak dua nedir? Cüzdan duası nasıl okunur? İşte Araf Suresi 10. Ayet okunuşu ve anlamı!

Araf Suresi 10. Ayet - Sad suresi 54. ayet okunuşu... Cüzdan duası nedir, ne için okunur, fazileti nedir?

Bugün 5 Nisan Cuma günü Ramazan ayının son Cuma günü idrak ediliyor. Cüzdan duası olarak Araf Suresi 10. Ayet bugün okunuyor. Cüzdan duasıyla bereketlenmek isteyen Müslümanlar Türkçe ve Arapça okunuşunu araştırıyorlar. Peki, Ramazan'ın son cuması okunan dua nedir? Cüzdan duası okunuşu ve anlamı!

Araf Suresi 10. Ayet - Sad suresi 54. ayet okunuşu... Cüzdan duası nedir, ne için okunur, fazileti nedir?

RAMAZANIN SON CUMASI OKUNACAK DUA NEDİR?

Ramazan ayının son cuma günü selâ ile ezan arasında Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. âyetinin birlikte yazılıp, cüzdan içine konulursa hiç çıkartmamak kaydıyla para sıkıntısı çekilmeyeceği ifade ediliyor. Ancak böyle bir duânın (cüzdan duası) resmi bir kaynağı bulunmuyor.

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Araf Suresi 10. Ayet - Sad suresi 54. ayet okunuşu... Cüzdan duası nedir, ne için okunur, fazileti nedir?

A'râf süresi 10 ncu Ayet-i Kerim Yazılacak ve okunacak Âyet-i Kerim: "Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş (maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne)." Meali:Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz! Uygulamanın aslı Araf suresinin 10.ayetidir ancak bazı yerlerde Sad suresinin 54.ayetinin de eklenmesinin faydalı olduğu söylenmiştir.

Araf Suresi 10. Ayet - Sad suresi 54. ayet okunuşu... Cüzdan duası nedir, ne için okunur, fazileti nedir?

CÜZDAN DUASI NEDİR, NASIL OKUNUR?

Ramazan ayının son cuma günü selâ ile ezan arasında Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. âyetinin birlikte yazılıp, cüzdan içine konulursa hiç çıkartmamak kaydıyla para sıkıntısı çekilmeyeceği iddia ediliyor. Ancak böyle bir duânın (cüzdan duası) resmi bir kaynağı bulunmuyor.

Uygulamanın aslı Araf suresinin 10.ayetidir ancak bazı yerlerde Sad suresinin 54.ayetinin de eklenmesinin faydalı olduğu söylenmiştir.

Araf Suresi 10. Ayet - Sad suresi 54. ayet okunuşu... Cüzdan duası nedir, ne için okunur, fazileti nedir?

ARAF SURESİ 10. AYET OKUNUŞU

Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş (maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).

ARAF SURESİ 10. AYET ANLAMI

Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!

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