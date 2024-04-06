Araf Suresi 10. Ayet - Sad suresi 54. ayet okunuşu... Cüzdan duası nedir, ne için okunur, fazileti nedir?

CÜZDAN DUASI NEDİR, NASIL OKUNUR?

Ramazan ayının son cuma günü selâ ile ezan arasında Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. âyetinin birlikte yazılıp, cüzdan içine konulursa hiç çıkartmamak kaydıyla para sıkıntısı çekilmeyeceği iddia ediliyor. Ancak böyle bir duânın (cüzdan duası) resmi bir kaynağı bulunmuyor.

Uygulamanın aslı Araf suresinin 10.ayetidir ancak bazı yerlerde Sad suresinin 54.ayetinin de eklenmesinin faydalı olduğu söylenmiştir.