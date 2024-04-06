Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:24
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
01:24
Araf Suresi 10. Ayet - Sad suresi 54. ayet okunuşu... Cüzdan duası nedir, ne için okunur, fazileti nedir?
Ramazan ayının son birkaç gününe girmişken bugün son Cuma günü olması hasebiyle birçok Müslüman Ramazan ayının son Cuma gününde okunan Bereket Duası araştırmalarına başladı. 11 Mart 2024 tarihinde başlayan bereket ayının sonuna gelindi. Ramazan ayını son günü bereket için okunan Araf Suresi 10. Ayet - Sad suresi 54. ayet cüzdan duasıyla birlikte para sıkıntısı çekilmeyeceğine inanılıyor. Peki, Ramazan'ın son cuması okunacak dua nedir? Cüzdan duası nasıl okunur? İşte Araf Suresi 10. Ayet okunuşu ve anlamı!