Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Rejimle birlikte onlar da yıkıldı! Suriye halkı zaferi kutlarken, Türkiye'deki Baas destekçileri yasta
Giriş Tarihi: 11.12.2024 22:33 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 23:19

Rejimle birlikte onlar da yıkıldı! Suriye halkı zaferi kutlarken, Türkiye'deki Baas destekçileri yasta

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. Uzun yıllardır kendi halkına zulmeden Beşar Esad, rejim karşıtı grupların başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından ülkesini terk ederek Rusya'ya sığındı. Rejimin çöküşü, bölgede büyük bir siyasi dönüşümün habercisi olarak yorumlanırken, Türkiye'de Baas rejimini destekleyen bazı Rus-iran güdümlü çevreler uzun süre boyunca etki ajanlığı yaparak Esad'ın katliamlarını meşrulaştırmaya çalıştı. Gazeteci Zafer Şahin, A Haber'de "Bu şahıslara, bu etki ajanlığını neden yaptıklarının hesabı sorulmalı." diyerek tepki gösterdi.

Rejimle birlikte onlar da yıkıldı! Suriye halkı zaferi kutlarken, Türkiye’deki Baas destekçileri yasta

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Rejimle birlikte onlar da yıkıldı! Suriye halkı zaferi kutlarken, Türkiye’deki Baas destekçileri yasta

ESAD KAÇTI

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rejimle birlikte onlar da yıkıldı! Suriye halkı zaferi kutlarken, Türkiye’deki Baas destekçileri yasta

İlk günden itibaren Suriye'deki ayaklanmalara yönelik tavrını Esed rejimine destek olmak yönünde belirleyen İran, süreç boyunca rejimin ayakta kalması için her türlü yöntemi devreye soktu. Özellikle Şii milis gruplarını Suriye'ye sevk ederek askeri destek sağlayan İran, bu politikasını ideolojik ve stratejik çıkarlarla harmanlayarak uyguladı.

Rejimle birlikte onlar da yıkıldı! Suriye halkı zaferi kutlarken, Türkiye’deki Baas destekçileri yasta

Gazeteci Zafer Şahin'den A Haber'de Esad destekçisi etki ajanlarına tepki: Hesabı sorulmalı

Gazeteci Zafer Şahin A Haber'de Türkiye'deki Esad destekçisi etki ajanlarına tepki göstererek açıklamalarda bulundu.

Şahin'in açıklamaları şöyle: "Bu görüntüler aslında Türkiye'de şu tartışmayı başlatmalı. Yıllardır "Esad'la görüşün" diyen bir bu tayfa var. Suriye'ye gidip YouTube çektiler. Şam'da hayatın ne kadar normal olduğunu insanların ne kadar büyük bir refah içerisinde olduklarını çekiyorlardı. Ama o kadar güzeldi ki herkes bolluk ve bereket içindeydi hatta Esad yedi ekmek dağıtıyordu herkese. Kafelerde oturuyorlardı Şenşakrak içinde.

"ETKİ AJANLIĞINI NEDEN YAPTIKLARININ HESABI SORULMALI"

Bu adamlara bu şahıslara içlerinde kadınlarda var bu etki ajanlığını neden yaptıklarının hesabı sorulmalı. Acaba hangi motivasyonla bunu yaptılar. Onları oraya kim gönderdi? Oradaki amaç neydi? İşte manzara bu. İnsanlar tarih boyunca böyle bir zülüm görmemiştir. Şu şartlarda milyonlarca insan ülkeyi terk etmiş.

"İKİ TANE YOUTUBERA, GAZETECİYE ŞUNA BUNA SORULMASINDAN BAŞKA..."

Bunlar bize bambaşka bir Şam anlattılar. Acaba niye? Buradan sadece iki tane YouTubera, gazeteciye şuna buna sorulmasından başka siyaset kurumunun da bir kendine gelmesi lazım. Bak Esad düşmüş muhtemelen havada Türkiye'de siyaset şu konuşuldu. Derhal Esad'la masaya oturun. Adam ülkeyi terk etmiş şimdi onunla niye oturacağız? Onlara da sormak lazım. Kardeşim siz bu realiteyi görmediniz mi? Sizin nasıl bir dış politikanız var ki Dış politika biriminiz var ki Suriye sahasının resmini bu hafta sonu bile çekemediniz. Ve siz neden sürekli böylesine bir diktatörle Türkiye'nin aynı masaya oturması gerektiğini yıllardır tekrarlıyorsunuz.

"AMA BİRİLERİ DE HALA ONA TÜRKİYE'YE DAİR BAŞKA HİKAYELER ANLATIYOR"

Tüm bu soruların cevabını ben ortaya çıkmasının yakın tarihteki bir çok olayında aydınlatacağını düşünüyorum. Mesela nedir? Esad'ın neden Rusya'da baskı yaptığı halde Türkiye ile masaya oturmadı? Ne dedi biliyorsunuz ki aylar aylar önce Erdoğan ile niye görüşeceğim? dedi "buluşup gazoz mu içeceğim" demiş. Başına hala neyin geleceğini farkında değil. Ama birileri de hala ona Türkiye'ye dair başka hikayeler anlatıyor. Türkiye'de iktidarın değişeceğini bir şeyler olacağına dair bazı şeyler Fısıldandı ki Esad belki bu yüzden geri durdu."

Rejimle birlikte onlar da yıkıldı! Suriye halkı zaferi kutlarken, Türkiye’deki Baas destekçileri yasta

Bu sırada, Türkiye'deki İran ajanları da aynı çizgide söylem geliştirerek "İran ne yaparsa doğrudur" anlayışıyla Esed rejiminin işlediği katliamları meşrulaştırmaya çalıştı. İran'ın bölgedeki Şii yayılmacılığına dayanan politikalarını "vahdet" kisvesiyle örtbas etmeye kalkan bu kişiler, kamuoyunu yanıltmak adına "Direniş Ekseni" söylemi etrafında gerçeklerden çok uzak hikayeler uydurup durdular.

SON DAKİKA