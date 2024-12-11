Rejimle birlikte onlar da yıkıldı! Suriye halkı zaferi kutlarken, Türkiye’deki Baas destekçileri yasta

Gazeteci Zafer Şahin'den A Haber'de Esad destekçisi etki ajanlarına tepki: Hesabı sorulmalı

Gazeteci Zafer Şahin A Haber'de Türkiye'deki Esad destekçisi etki ajanlarına tepki göstererek açıklamalarda bulundu.

Şahin'in açıklamaları şöyle: "Bu görüntüler aslında Türkiye'de şu tartışmayı başlatmalı. Yıllardır "Esad'la görüşün" diyen bir bu tayfa var. Suriye'ye gidip YouTube çektiler. Şam'da hayatın ne kadar normal olduğunu insanların ne kadar büyük bir refah içerisinde olduklarını çekiyorlardı. Ama o kadar güzeldi ki herkes bolluk ve bereket içindeydi hatta Esad yedi ekmek dağıtıyordu herkese. Kafelerde oturuyorlardı Şenşakrak içinde.

"ETKİ AJANLIĞINI NEDEN YAPTIKLARININ HESABI SORULMALI"

Bu adamlara bu şahıslara içlerinde kadınlarda var bu etki ajanlığını neden yaptıklarının hesabı sorulmalı. Acaba hangi motivasyonla bunu yaptılar. Onları oraya kim gönderdi? Oradaki amaç neydi? İşte manzara bu. İnsanlar tarih boyunca böyle bir zülüm görmemiştir. Şu şartlarda milyonlarca insan ülkeyi terk etmiş.

"İKİ TANE YOUTUBERA, GAZETECİYE ŞUNA BUNA SORULMASINDAN BAŞKA..."

Bunlar bize bambaşka bir Şam anlattılar. Acaba niye? Buradan sadece iki tane YouTubera, gazeteciye şuna buna sorulmasından başka siyaset kurumunun da bir kendine gelmesi lazım. Bak Esad düşmüş muhtemelen havada Türkiye'de siyaset şu konuşuldu. Derhal Esad'la masaya oturun. Adam ülkeyi terk etmiş şimdi onunla niye oturacağız? Onlara da sormak lazım. Kardeşim siz bu realiteyi görmediniz mi? Sizin nasıl bir dış politikanız var ki Dış politika biriminiz var ki Suriye sahasının resmini bu hafta sonu bile çekemediniz. Ve siz neden sürekli böylesine bir diktatörle Türkiye'nin aynı masaya oturması gerektiğini yıllardır tekrarlıyorsunuz.

"AMA BİRİLERİ DE HALA ONA TÜRKİYE'YE DAİR BAŞKA HİKAYELER ANLATIYOR"

Tüm bu soruların cevabını ben ortaya çıkmasının yakın tarihteki bir çok olayında aydınlatacağını düşünüyorum. Mesela nedir? Esad'ın neden Rusya'da baskı yaptığı halde Türkiye ile masaya oturmadı? Ne dedi biliyorsunuz ki aylar aylar önce Erdoğan ile niye görüşeceğim? dedi "buluşup gazoz mu içeceğim" demiş. Başına hala neyin geleceğini farkında değil. Ama birileri de hala ona Türkiye'ye dair başka hikayeler anlatıyor. Türkiye'de iktidarın değişeceğini bir şeyler olacağına dair bazı şeyler Fısıldandı ki Esad belki bu yüzden geri durdu."