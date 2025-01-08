Giriş Tarihi: 08.01.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
21:11
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölümünde çarpıcı iddia! "Oğlumun diz çöktürülerek ensesine silah dayanıp..."
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in (25) Ankara'daki evinde ölü bulmasıyla ilgili ilk incelemelerde, genç mühendisin sodyum nitrat içerek intihar ettiği öne sürülürken, emekli polis olan babası Ahmet Yücel, oğlunun infaz edildiğini iddia etti. Acılı aile, Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak otopsi sonucunu beklerken olayın aydınlatılması için yetkililere çağrıda bulundu. Baba Yücel, oğlunun cenazesini gasilhanede eski meslektaşlarıyla birlikte incelediğini ve çarpıcı bulgulara ulaştığını söyledi.