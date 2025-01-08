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Giriş Tarihi: 08.01.2025 20:52 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 21:11

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölümünde çarpıcı iddia! "Oğlumun diz çöktürülerek ensesine silah dayanıp..."

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in (25) Ankara'daki evinde ölü bulmasıyla ilgili ilk incelemelerde, genç mühendisin sodyum nitrat içerek intihar ettiği öne sürülürken, emekli polis olan babası Ahmet Yücel, oğlunun infaz edildiğini iddia etti. Acılı aile, Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak otopsi sonucunu beklerken olayın aydınlatılması için yetkililere çağrıda bulundu. Baba Yücel, oğlunun cenazesini gasilhanede eski meslektaşlarıyla birlikte incelediğini ve çarpıcı bulgulara ulaştığını söyledi.

İHA
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in ölümünde çarpıcı iddia! Oğlumun diz çöktürülerek ensesine silah dayanıp...

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olayda, Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den (25) günlerdir haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in ölümünde çarpıcı iddia! Oğlumun diz çöktürülerek ensesine silah dayanıp...

Polis eşliğinde girilen evde, Yücel'in cansız bedeni bulundu. Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülerek, sonrasında ailesine teslim edildi. Yusuf Serdar Yücel, memleketi Isparta'da toprağa verildi. İlk incelemelerde, Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği öne sürüldü.

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Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in ölümünde çarpıcı iddia! Oğlumun diz çöktürülerek ensesine silah dayanıp...

"OĞLUMUN HİÇ BİR SORUNU YOKTU"

Yusuf Serdar Yücel'in emekli polis memuru olan babası Ahmet Yücel, oğlunun intihar etmediğini ve infaz edildiğini iddia etti. Baba Yücel, "Yusuf bizim tek çocuğumuzdu. Sağlık veya psikolojik bir sorunu yoktu. İşine çok bağlı ve başarılı bir insandı. Annesi Aralık ayında onun yanına Ankara'ya gitmişti ve gayet mutlu vakit geçirdiklerini söylüyordu.

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in ölümünde çarpıcı iddia! Oğlumun diz çöktürülerek ensesine silah dayanıp...

Olayın yaşandığı gece oğlum yılbaşı nedeniyle mesaiye kalmıştı. İş bitiminde eve dinlenmeye gitmiş. Daha sonrasında oğlum işe gitmeyince arkadaşları şüphelenmiş ve polise haber verilmiş. Eve girildiğinde oğlumun cansız bedeni bulundu" ifadelerini kullandı.

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in ölümünde çarpıcı iddia! Oğlumun diz çöktürülerek ensesine silah dayanıp...

Baba Ahmet Yücel, olayın başından itibaren birçok şüpheli durumla karşılaştığını belirterek, "Ankara'ya gelirken karakol ekiplerinin bakacağı söylendi, sonra cinayet büroya devredildi. Eve ulaştığımızda stresli bir ortam vardı.

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