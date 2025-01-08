Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölümünde çarpıcı iddia! "Oğlumun diz çöktürülerek ensesine silah dayanıp..."

"OĞLUMUN HİÇ BİR SORUNU YOKTU"

Yusuf Serdar Yücel'in emekli polis memuru olan babası Ahmet Yücel, oğlunun intihar etmediğini ve infaz edildiğini iddia etti. Baba Yücel, "Yusuf bizim tek çocuğumuzdu. Sağlık veya psikolojik bir sorunu yoktu. İşine çok bağlı ve başarılı bir insandı. Annesi Aralık ayında onun yanına Ankara'ya gitmişti ve gayet mutlu vakit geçirdiklerini söylüyordu.