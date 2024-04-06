Giriş Tarihi: 06.04.2024 06:24
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
06:25
Rönesans GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Rönesans GYO halka arz tarihi belli oldu!
Halka arz takvimi yeniden güncellendi. En son Mart ayının sonlarında Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz olmuş ve talep toplama işlemlerini tamamlamıştı. Şimdi ise Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile yeni bir halka arz haberi geldi Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz haberini duyurdu. Peki, Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?