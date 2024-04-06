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Haberler Galeri Rönesans GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Rönesans GYO halka arz tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 06.04.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 06:25

Rönesans GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Rönesans GYO halka arz tarihi belli oldu!

Halka arz takvimi yeniden güncellendi. En son Mart ayının sonlarında Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz olmuş ve talep toplama işlemlerini tamamlamıştı. Şimdi ise Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile yeni bir halka arz haberi geldi Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz haberini duyurdu. Peki, Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Rönesans GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Rönesans GYO halka arz tarihi belli oldu!

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında halka arz takviminde yer alan yeni şirket, ilgililer tarafından araştırılıyor. Lot bilgisi, hisse fiyatı, büyüklüğü, hangi bankalarda olacağı yakından takip ediliyor. Peki, Peki Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz ne zaman, talep toplama tarihi belli oldu mu?

Rönesans GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Rönesans GYO halka arz tarihi belli oldu!

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Rönesans Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı 135 TL olarak açıklandı.

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Rönesans GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Rönesans GYO halka arz tarihi belli oldu!

RÖNESANS GAYRİMNEKUL KAÇ LOT VERİR?

Rönesans GYO toplamda 33,357,450 LOT dağıtacak. Bireysel yatırımcıya dağıtılacak lot miktarı katılımcıya göre şekillenecek.

Rönesans GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Rönesans GYO halka arz tarihi belli oldu!

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Şirketin halka arz tarihleri 17-18-19 Nisan olarak açıklandı.

Rönesans GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Rönesans GYO halka arz tarihi belli oldu!

RÖNESANS GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz belli olmadı. Şirketin yayınlayacağı izahnamede ile katılım endeksine uygunluğu netlik kazanacak.

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