Giriş Tarihi: 20.04.2025 06:17
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
06:18
Rüşvet çarkından bir kirli pazarlık daha çıktı: Ver villayı al ruhsatı
Beylikdüzü'nden Saraçhane'ye uzanan suç örgütünün yeni bir marifeti daha ortaya çıktı. İhale karşılığı Ali Nuhoğlu'nun Sarıyer'deki 3 villasına çöken İmamoğlu'nun yeni bir villa skandalı da Büyükçekmece'de patladı Yolsuzluk soruşturmasında ifade veren müteahhit Adem Kameroğlu, 2016'da konut projesine ruhsat verilmesi karşılığında İmamoğlu'nun kendisinden göl manzaralı villayı rüşvet olarak aldığını anlattı