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Haberler Galeri SABAH 8. Yargı Paketi taslak çalışmalarının detaylarına ulaştı! Cezasızlık algısı ortadan kalkacak
Giriş Tarihi: 02.01.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 07:09

SABAH 8. Yargı Paketi taslak çalışmalarının detaylarına ulaştı! Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

SABAH, 8. Yargı Paketi taslak çalışmalarının detaylarına ulaştı. Yargı hizmetlerine erişim, yargı hizmetlerinin kalitesinin artırılması, uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi taslağında; Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği kanun maddelerine ilişkin düzenlemeler, noterlik ile ilgili düzenlemeler, toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yanı sıra birçok değişiklik yer alıyor. Düzenlemeye göre 1 ay hapis cezası alan 12 gün cezaevinde kalacak.

İLKER TURAK
SABAH 8. Yargı Paketi taslak çalışmalarının detaylarına ulaştı! Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

8. Yargı Paketi taslak çalışmaları devam ederken, SABAH, çalışmanın detaylarına ulaştı. Uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, yargı hizmetlerinin daha nitelikli işlemesi kapsamında hazırlanan kanun teklifi taslağında, önemli değişiklikler ve yenilikler öngörülüyor. Bu amaçla hazırlanan taslak 67 maddeden oluşurken, 22 farklı kanunda 105 maddenin değiştirilmesi bekleniyor. Buna göre; taslak çalışmaya göre, mesleğinde 20 yıl kademe sahip olan hukukçular sınava tabi tutulmadan arabulucu olabilecek, uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilemeyen ya da uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açabilme imkânı getirilerek hak arama hürriyeti kapsamındaki mahkemeye erişim hakkı güvence altına alınacak.

SABAH 8. Yargı Paketi taslak çalışmalarının detaylarına ulaştı! Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALDIRILACAK
Adil yargılanma hakkı, uzun süren yargılamalar neticesinde vatandaşların manevi tazminat talebinde bulunması halinde Anayasa Mahkemesi'ni başvurmadan önce Tazminat Komisyonuna başvuracak. Toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmak amacıyla, bir ay bile ceza alan 12 gün cezaevinde kalacak. Ağır ceza mahkemesinin tazminat istemlerine ilişkin verdiği kararlara karşı istinafa başvuru yapılabilecek. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bu konuda verilen kararlar ise kesin olacak.

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SABAH 8. Yargı Paketi taslak çalışmalarının detaylarına ulaştı! Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

Yapılması öngörülen düzenlemeyle, her hükümlünün eşit süreyle denetimli serbestlikten yararlanması uygulamasından vazgeçilerek, koşullu salıverilme miktarına göre oransal olarak denetimli serbestlikten faydalanması ve ceza infaz kurumunda kalacağı sürenin de yine oransal olarak belirlenmesi sağlanarak, bu suretle ceza infaz adaletinin gerçekleştirilmesi amaçlanacak.

SABAH 8. Yargı Paketi taslak çalışmalarının detaylarına ulaştı! Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

Buna göre, açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde bulunan ve koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken sürenin beşte dördünü açık veya kapalı ceza infaz kurumunda geçiren hükümlü, cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmını toplum içinde denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edecek. Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları bakımından denetimli serbestlik süresinin çok uzun olmaması amacıyla azami üç yıllık denetimli serbestlik süresi getirilecek.

SABAH 8. Yargı Paketi taslak çalışmalarının detaylarına ulaştı! Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

Yapılan düzenlemeyle, her hükümlünün belirli bir süre ceza infaz kurumunda kalması sağlanarak cezasızlık algısının ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Söz konusu maddede yapılan düzenlemeye göre öncelikli olarak koşullu salıverilme süresi belirlenecek, bu sürenin beşte dördü ceza infaz kurumlarında ve kalan beşte birlik kısmı ise denetimli serbestlik rejimi altında toplum içinde infaz edilecek.

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