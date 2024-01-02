Giriş Tarihi: 02.01.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
07:09
SABAH 8. Yargı Paketi taslak çalışmalarının detaylarına ulaştı! Cezasızlık algısı ortadan kalkacak
SABAH, 8. Yargı Paketi taslak çalışmalarının detaylarına ulaştı. Yargı hizmetlerine erişim, yargı hizmetlerinin kalitesinin artırılması, uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi taslağında; Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği kanun maddelerine ilişkin düzenlemeler, noterlik ile ilgili düzenlemeler, toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yanı sıra birçok değişiklik yer alıyor. Düzenlemeye göre 1 ay hapis cezası alan 12 gün cezaevinde kalacak.