SABAH CHP’li belediyedeki skandalı gündeme taşımıştı: Rüşvet çeki istifa getirdi!

CHP Akseki İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Akseki Belediye Başkan Yardımcımızın da adı geçen haberleri üzüntüyle izlemiş bulunuyoruz. Belediye Başkan Yardımcımız ile yapılan görüşmede, söz konusu olayın kendisinin akrabasıyla gerçekleştirdiği ticari bir işlem olduğu, belediye ile herhangi bir ilgisi bulunmadığı ve bu iddialara karşı adli süreç başlattığı ifade edilmiştir. Başlayan ve halen devam eden bir adli süreç hakkında yorum yapmanın yanlış olacağı gerçeğini göz önünde bulundurarak, bu konuda daha fazla açıklama yapmıyoruz. "