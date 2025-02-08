Giriş Tarihi: 08.02.2025 06:39
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
06:53
SABAH CHP'li belediyedeki skandalı gündeme taşımıştı: Rüşvet çeki istifa getirdi!
CHP'li Akseki Belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesi Erdoğan Erdoğan'ın, AVM yapmak isteyen bir vatandaştan 19 milyon lira rüşvet istediğine ilişkin SABAH'ın 31 Ocak'ta yayımladığı "Rüşvetin Çeki" başlıklı haberin ardından istifa ettiği duyuruldu. CHP Akseki İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Akseki Belediye Başkan Yardımcımızın adı geçen haberleri üzüntüyle izlemiş bulunuyoruz. Belediye Başkan Yardımcımız, partimize ve Belediyemize herhangi bir spekülasyonun zarar vermemesi adına, adli sürecin tamamlanana kadar görevinden ayrılma kararı almıştır" ifadeleri kullanıldı.