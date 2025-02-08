Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SABAH CHP'li belediyedeki skandalı gündeme taşımıştı: Rüşvet çeki istifa getirdi!
Giriş Tarihi: 08.02.2025 06:39 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 06:53

SABAH CHP'li belediyedeki skandalı gündeme taşımıştı: Rüşvet çeki istifa getirdi!

CHP'li Akseki Belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesi Erdoğan Erdoğan'ın, AVM yapmak isteyen bir vatandaştan 19 milyon lira rüşvet istediğine ilişkin SABAH'ın 31 Ocak'ta yayımladığı "Rüşvetin Çeki" başlıklı haberin ardından istifa ettiği duyuruldu. CHP Akseki İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Akseki Belediye Başkan Yardımcımızın adı geçen haberleri üzüntüyle izlemiş bulunuyoruz. Belediye Başkan Yardımcımız, partimize ve Belediyemize herhangi bir spekülasyonun zarar vermemesi adına, adli sürecin tamamlanana kadar görevinden ayrılma kararı almıştır" ifadeleri kullanıldı.

YUSUF ÖZDEMİR
SABAH CHP’li belediyedeki skandalı gündeme taşımıştı: Rüşvet çeki istifa getirdi!

Sabah Gazetesi 31 Ocak 2025 tarihli nüshasında Antalya'nın CHP'li Akseki Belediyesi'nde yaşanan rüşvet skandalını gündeme getirdi. SABAH'ta yayınlanan habere göre, CHP'li Akseki Belediyesi'nin imardan sorumlu belediye başkan yardımcısı Erdoğan Erdoğan'ın Akseki'deki arazisine AVM inşa etmek isteyen bir vatandaştan ruhsat karşılığında rüşvet istediği, eniştesi aracılığı ile vatandaştan toplam 19 milyon Türk Lirası değerinde çek aldığı ortaya çıkmıştı.

SABAH CHP’li belediyedeki skandalı gündeme taşımıştı: Rüşvet çeki istifa getirdi!

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Başkan Yardımcısı Erdoğan Erdoğan'ın ruhsat onayı karşılığında eniştesi aracılığıyla aldığı çekler karşılıksız çıkınca, AVM yapmak isteyen vatandaşın arsasına icra takibi başlattığı, bunun üzerine AVM yapmak isteyen Mehmet Nuri Başgör'ün Erdoğan Erdoğan ve eniştesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SABAH CHP’li belediyedeki skandalı gündeme taşımıştı: Rüşvet çeki istifa getirdi!

Görseldeki: Erdoğan Erdoğan

HABER İSTİFA GETİRDİ

SABAH'ta yayınlanan bu haberin ardından CHP Akseki İlçe Başkanlığı bir açıklama yayınlayarak Akseki Belediye Başkan yardımcısı Erdoğan Erdoğan'ın istifa ettiğini duyurdu.

SABAH CHP’li belediyedeki skandalı gündeme taşımıştı: Rüşvet çeki istifa getirdi!

CHP Akseki İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Akseki Belediye Başkan Yardımcımızın da adı geçen haberleri üzüntüyle izlemiş bulunuyoruz. Belediye Başkan Yardımcımız ile yapılan görüşmede, söz konusu olayın kendisinin akrabasıyla gerçekleştirdiği ticari bir işlem olduğu, belediye ile herhangi bir ilgisi bulunmadığı ve bu iddialara karşı adli süreç başlattığı ifade edilmiştir. Başlayan ve halen devam eden bir adli süreç hakkında yorum yapmanın yanlış olacağı gerçeğini göz önünde bulundurarak, bu konuda daha fazla açıklama yapmıyoruz. "

SABAH CHP’li belediyedeki skandalı gündeme taşımıştı: Rüşvet çeki istifa getirdi!

"Belediye Başkan Yardımcımız, Erdoğan Erdoğan partimize ve Belediyemize herhangi bir spekülasyonun zarar vermemesi adına, adli sürecin tamamlanana kadar görevinden ayrılma kararı almıştır. Adli süreç sonuçlandıktan sonra, Belediye Başkanımız ve partimiz, Belediye Başkan Yardımcımızın tekrar göreve iade edilmesi değerlendirilecektir" denildi.

SON DAKİKA