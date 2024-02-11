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Haberler Galeri SABAH Pentagon’da bir gün geçirdi! Türk İHA ve SİHAlarına büyük övgüsü
Giriş Tarihi: 11.02.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 06:55

SABAH Pentagon’da bir gün geçirdi! Türk İHA ve SİHAlarına büyük övgüsü

SABAH, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) merkezine girdi. Pentagon yetkililerinin özel olarak gezdirdiği SABAH, Türkiye ile ABD arasındaki yaşanan son gelişmeleri, Türkiye'nin NATO'daki varlığı, F-35 projesi gibi çok sayıda kritik konuyu masaya yatırdı. Üst düzey güvenlik taramasından geçerek SABAH'ın görüştüğü üst düzey Pentagon yetkilileri, Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojilerindeki ilerleyişinin kara savaşlarının yazılmış doktrinlerini alt üst ettiğini dile getirerek, "SİHA ve İHA teknolojilerindeki çığır açan ilerleyişinizi yakından ilgiyle izliyoruz" diye konuştu.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
SABAH Pentagon’da bir gün geçirdi! Türk İHA ve SİHAlarına büyük övgüsü

SABAH, Virginia eyaletinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı olarak bilinen Pentagon'un ana karargahına girdi. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileriyle uzun yazışmalar ve güvenlik testleri sonucunda girdiğimiz Pentagon'da yetkililerle sohbet havasında geçen görüşmelerimize İHA ve SİHA'lar damga vurdu.

SABAH Pentagon’da bir gün geçirdi! Türk İHA ve SİHAlarına büyük övgüsü

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, ABD Savunma Bakanlığı'nın özel izniyle bakanlık yetkilileriyle Pentagon koridorlarını dolaşarak, Türk- Amerikan ilişkilerinin nabzını tuttu. İlk etapta Amerikan Savunma Bakanlığı yetkilileri ve Homeland Security (Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı) tarafından istihbarat taramasından geçirildik.

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SABAH Pentagon’da bir gün geçirdi! Türk İHA ve SİHAlarına büyük övgüsü

Alınan onay sonrası Pentagon'un ziyaret edilmesi vizesi aldık. Pentagon'a girerken parmak izi, fotoğraf çekimi, retina taraması ve üzerimizde herhangi bir kimyevi madde olup olmadığıyla ilgili taramadan geçirildikten sonra fotoğraflı yaka kartımızı yetkililerden alıp Pentagon'a adım attık. Girişte, Pentagon yetkilileri tarafından karşılandık.

SABAH Pentagon’da bir gün geçirdi! Türk İHA ve SİHAlarına büyük övgüsü

ABD'NİN ANA KARARGAHI

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasında önemli rol oynayan Pentagon aynı zamanda CENTCOM'un (Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı) da ana karargahı. Çatışma bölgelerindeki tüm Amerikan Ordu birimlerinin koordinasyonu Pentagon'dan gerçekleştiriliyor. Dünyanın en büyük ofis binalarından bir tanesi olan Pentagon'da yaklaşık 23 bin kişi aynı anda çalışma imkanına sahip durumda.

SABAH Pentagon’da bir gün geçirdi! Türk İHA ve SİHAlarına büyük övgüsü

SABAH TÜRK- AMERİKAN İLİŞKİLERİNİN NABZINI TUTTU

Milyonlarca insanın hayatını etkileyen kararların alındığı Pentagon'da ABD Ordusu'na ait Hava, Kara, Deniz ve Uzay Kuvvet Komutanlıkları da dahil çok sayıda kritik güvenlik birimi bulunuyor. Afganistan, Irak işgalleri, Libya Harekatı gibi dünya siyasetine son 80 yıla damga vuran kararlar, bu koridorlarda alındı.

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