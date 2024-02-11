Giriş Tarihi: 11.02.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
06:55
SABAH Pentagon’da bir gün geçirdi! Türk İHA ve SİHAlarına büyük övgüsü
SABAH, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) merkezine girdi. Pentagon yetkililerinin özel olarak gezdirdiği SABAH, Türkiye ile ABD arasındaki yaşanan son gelişmeleri, Türkiye'nin NATO'daki varlığı, F-35 projesi gibi çok sayıda kritik konuyu masaya yatırdı. Üst düzey güvenlik taramasından geçerek SABAH'ın görüştüğü üst düzey Pentagon yetkilileri, Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojilerindeki ilerleyişinin kara savaşlarının yazılmış doktrinlerini alt üst ettiğini dile getirerek, "SİHA ve İHA teknolojilerindeki çığır açan ilerleyişinizi yakından ilgiyle izliyoruz" diye konuştu.