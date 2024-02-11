SABAH Pentagon’da bir gün geçirdi! Türk İHA ve SİHAlarına büyük övgüsü

Alınan onay sonrası Pentagon'un ziyaret edilmesi vizesi aldık. Pentagon'a girerken parmak izi, fotoğraf çekimi, retina taraması ve üzerimizde herhangi bir kimyevi madde olup olmadığıyla ilgili taramadan geçirildikten sonra fotoğraflı yaka kartımızı yetkililerden alıp Pentagon'a adım attık. Girişte, Pentagon yetkilileri tarafından karşılandık.