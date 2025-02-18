Giriş Tarihi: 18.02.2025 07:02
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
07:07
SABAH Türkiye’nin ilk uçak gemisini tasarlayan ekiple buluştu: Mavi Vatana yüzer havalimanı
Tamamlandığında Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak olan Milli Uçak Gemisi'nde (MUGEM) geri sayım başladı. Mavi Vatan'ın yüzer havalimanı olacak MUGEM, Türkiye'yi küresel deniz gücü olma hedefine bir adım daha yaklaştıracak. MUGEM'le, dünyada bir ilk başarılacak. Milli Uçak Gemisi'ne jet uçaklarının iniş-kalkışı için mühendislik çalışmalar sürerken ilk etapta en az 50 adet yerli ve milli İHA ve SİHA görev için konuşlandırılacak. MUGEM, yakıt ikmali yapmadan 10 bin deniz mili kat edebilecek. Milli savaş yönetim sistemi ile donatılacak.