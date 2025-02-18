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Haberler Galeri SABAH Türkiye’nin ilk uçak gemisini tasarlayan ekiple buluştu: Mavi Vatana yüzer havalimanı
Giriş Tarihi: 18.02.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 07:07

SABAH Türkiye’nin ilk uçak gemisini tasarlayan ekiple buluştu: Mavi Vatana yüzer havalimanı

Tamamlandığında Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak olan Milli Uçak Gemisi'nde (MUGEM) geri sayım başladı. Mavi Vatan'ın yüzer havalimanı olacak MUGEM, Türkiye'yi küresel deniz gücü olma hedefine bir adım daha yaklaştıracak. MUGEM'le, dünyada bir ilk başarılacak. Milli Uçak Gemisi'ne jet uçaklarının iniş-kalkışı için mühendislik çalışmalar sürerken ilk etapta en az 50 adet yerli ve milli İHA ve SİHA görev için konuşlandırılacak. MUGEM, yakıt ikmali yapmadan 10 bin deniz mili kat edebilecek. Milli savaş yönetim sistemi ile donatılacak.

BETÜL USTA
SABAH Türkiye’nin ilk uçak gemisini tasarlayan ekiple buluştu: Mavi Vatana yüzer havalimanı

SABAH, Milli Uçak Gemisi'ni tasarlayan uzman ekiple buluştu. Deniz Kuvvetleri Proje Dizayn Ofisi Müdürü Albay Hakan Uçar, Milli Uçak Gemisi (MUGEM) projesinde gelinen son aşamaya ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı:

SABAH Türkiye’nin ilk uçak gemisini tasarlayan ekiple buluştu: Mavi Vatana yüzer havalimanı

KIZILELMA, MUGEM'E KONUŞLANACAK

Yerli ve milli hava araçlarımızdan BAYKAR üretimi KIZILELMA ve TB-3 ile TUSAŞ üretimi HÜRJET ve ANKA-3 hava araçlarımız uçak gemimizden kalkış ve iniş yapabilecek.

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SABAH Türkiye’nin ilk uçak gemisini tasarlayan ekiple buluştu: Mavi Vatana yüzer havalimanı

GELİŞMİŞ SAVAŞ SİSTEMLERİ

Hava araçlarımızın inişinde kullanılacak kritik önemdeki halatlı yakalama sistemi de yerli olarak imal edilecek. Gemimiz sadece yerli hava araçları ile değil aynı zamanda yerli ve milli gelişmiş savaş sistemleri ve ADVENT milli savaş yönetim sistemi ile donatılacak.

SABAH Türkiye’nin ilk uçak gemisini tasarlayan ekiple buluştu: Mavi Vatana yüzer havalimanı

DALGALI DENİZLERDE HAREKÂT

Uçak gemimizin en kritik unsuru olan uçuş güvertesi tasarımı için yerli ve milli hava araçlarımızı esas alarak BAYKAR ve TUSAŞ firmaları ile birlikte çalıştık. Böylece rampalı uçuş güvertemiz ile hangar tasarımını tamamladık. Gemimizin dünya denizlerindeki en kötü hava şartlarında dahi harekât icra edebilmesi için çok yönlü denizcilik analizleri gerçekleştirdik.

SABAH Türkiye’nin ilk uçak gemisini tasarlayan ekiple buluştu: Mavi Vatana yüzer havalimanı

Geminin üç boyutlu yerleşim planlarına çalışıyoruz. MUGEM'e konuşlanacak hava araçlarımızın, uçuş rampasından kalkış testlerini emniyetli bir şekilde yapabilmesi için önce karaya konuşlu uçuş rampasını tasarladık. Halihazırda test rampasının inşası sürüyor.

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