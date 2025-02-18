SABAH Türkiye’nin ilk uçak gemisini tasarlayan ekiple buluştu: Mavi Vatana yüzer havalimanı

DALGALI DENİZLERDE HAREKÂT



Uçak gemimizin en kritik unsuru olan uçuş güvertesi tasarımı için yerli ve milli hava araçlarımızı esas alarak BAYKAR ve TUSAŞ firmaları ile birlikte çalıştık. Böylece rampalı uçuş güvertemiz ile hangar tasarımını tamamladık. Gemimizin dünya denizlerindeki en kötü hava şartlarında dahi harekât icra edebilmesi için çok yönlü denizcilik analizleri gerçekleştirdik.



