SABAH’ın gündemi sarsan haberi sonrası Danıştay harekete geçti! FETÖ’cü 40 yargı mensubu hakkındaki karar bozuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına ağır darbe vurulmuş, örgütle irtibat ve iltisakı tespit edilen yargı mensupları Hakimler ve Savcılar Kurulunca başlatılan idari soruşturmalar sonucu meslekten ihraç edilmişti. FETÖ ile irtibat ve iltisakları ankesör aramaları, HTS kayıtları, ByLock yazışma içerikleri, emniyet analiz raporları ve tanık beyanlarıyla tespit edilen ve HSK Genel Kurulunca ihraç edilen yargı mensupları, göreve iade edilmek için Danıştay'a başvurmuş, yapılan incelemelerin ardından 450'ye yakın ismin hem göreve iade edilmesine hem de bu isimlere tazminat ödenmesine karar verilmişti.