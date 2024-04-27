Giriş Tarihi: 27.04.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
06:47
SABAH’ın gündemi sarsan haberi sonrası Danıştay harekete geçti! FETÖ’cü 40 yargı mensubu hakkındaki karar bozuldu
SABAH'ın gündeme getirdiği Danıştay 5. Dairesi'nin kararıyla FETÖ'den ihraç edildikten sonra tekrar kürsüye dönen 387 hakim ve savcıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, hakkında göreve iade kararı verilen 387 isimden 85'inin dosyasını gündemine aldı. Yapılan incelemelerin ardından 40 hakim ve savcı hakkında Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen göreve iade kararının bozulmasını talep etti. İDDK'nın bozma talebi Danıştay 5. Dairesi'ne gönderilecek. Danıştay 5. Dairesi, bozma talebini karara bağlayacak ve sonrasında karar Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderilecek. Kürsüye dönen 40 yargı mensubunun yeniden meslekten ihraçları gündeme gelecek.