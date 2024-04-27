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Haberler Galeri SABAH’ın gündemi sarsan haberi sonrası Danıştay harekete geçti! FETÖ’cü 40 yargı mensubu hakkındaki karar bozuldu
Giriş Tarihi: 27.04.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 06:47

SABAH’ın gündemi sarsan haberi sonrası Danıştay harekete geçti! FETÖ’cü 40 yargı mensubu hakkındaki karar bozuldu

SABAH'ın gündeme getirdiği Danıştay 5. Dairesi'nin kararıyla FETÖ'den ihraç edildikten sonra tekrar kürsüye dönen 387 hakim ve savcıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, hakkında göreve iade kararı verilen 387 isimden 85'inin dosyasını gündemine aldı. Yapılan incelemelerin ardından 40 hakim ve savcı hakkında Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen göreve iade kararının bozulmasını talep etti. İDDK'nın bozma talebi Danıştay 5. Dairesi'ne gönderilecek. Danıştay 5. Dairesi, bozma talebini karara bağlayacak ve sonrasında karar Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderilecek. Kürsüye dönen 40 yargı mensubunun yeniden meslekten ihraçları gündeme gelecek.

İLKER TURAK
SABAH’ın gündemi sarsan haberi sonrası Danıştay harekete geçti! FETÖ’cü 40 yargı mensubu hakkındaki karar bozuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına ağır darbe vurulmuş, örgütle irtibat ve iltisakı tespit edilen yargı mensupları Hakimler ve Savcılar Kurulunca başlatılan idari soruşturmalar sonucu meslekten ihraç edilmişti. FETÖ ile irtibat ve iltisakları ankesör aramaları, HTS kayıtları, ByLock yazışma içerikleri, emniyet analiz raporları ve tanık beyanlarıyla tespit edilen ve HSK Genel Kurulunca ihraç edilen yargı mensupları, göreve iade edilmek için Danıştay'a başvurmuş, yapılan incelemelerin ardından 450'ye yakın ismin hem göreve iade edilmesine hem de bu isimlere tazminat ödenmesine karar verilmişti.

SABAH’ın gündemi sarsan haberi sonrası Danıştay harekete geçti! FETÖ’cü 40 yargı mensubu hakkındaki karar bozuldu

Danıştay iptal kararının gerekçesinde ise Hakimler ve Savcılar Kurulunca yürütülen soruşturmalar neticesinde meslekten ihraç edilen isimler hakkında sunulan belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığına dikkat çekilmişti.

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SABAH’ın gündemi sarsan haberi sonrası Danıştay harekete geçti! FETÖ’cü 40 yargı mensubu hakkındaki karar bozuldu

BAZILARI EMEKLİ OLDU BAZILARI İSE FARKLI SUÇLARDAN AÇIĞA ALINDI
Danıştay 5. Dairesi'nin kararı Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderilmiş, Kurul, önce göreve iade kararlarını uygulamış daha sonra da söz konusu iade kararlarına itiraz etmişti. Bunun üzerine dosyalar Danıştay'ın en üst karar organı olan İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşınmıştı.

SABAH’ın gündemi sarsan haberi sonrası Danıştay harekete geçti! FETÖ’cü 40 yargı mensubu hakkındaki karar bozuldu

Ancak söz konusu itirazların Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından uzun süre gündeme alınmadığı SABAH'ın "Yargıda FETÖ tehlikesi büyüyor!" başlıklı haberiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu haber sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçerek göreve iade edilen yargı mensupları hakkında inceleme başlatmıştı. Göreve iade edilen 450'ye yakın isimden bazıları emekli olurken bazıları da farklı suçlardan açığa alınmıştı.

SABAH’ın gündemi sarsan haberi sonrası Danıştay harekete geçti! FETÖ’cü 40 yargı mensubu hakkındaki karar bozuldu

40 YARGI MENSUBUNUN İADE KARARI BOZULACAK
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Danıştay 5. Dairesi'nin kararıyla kürsüye dönen 387 hakim ve savcıyla ilgili yeri bir gelişmesi yaşandı.

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