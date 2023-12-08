SABAH’ın haberi büyük ses getirdi! KKTC’de sessiz siyonist işgale tepkiler artıyor

Yabancılar KKTC'de muhakkak güvenlik soruşturmasından sonra mal alabilmektedirler. Önümüzdeki günlerde mecliste görüşülecek. Bir kanunla halledebileceğimiz bir konu. Korkmayın" dedi. Yine KKTC Başbakanı Ünal Üstel de, İnşaat sektörü KKTC'de her geçen gün büyüyor. Tabii bu konu ile ilgili olarak bilgiler bizde var. Ayrıca mülkiyet sorunu ile ilgili çalışmalar yapılıyor ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.