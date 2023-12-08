Giriş Tarihi: 08.12.2023 06:46
Güncelleme Tarihi: 08.12.2023
06:51
SABAH’ın haberi büyük ses getirdi! KKTC’de sessiz siyonist işgale tepkiler artıyor
SABAH, Yavru Vatan Kıbrıs'ta Siyonist kıskacı manşetine taşıdı, ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Her ülkeden Yahudilerin, özellikle KKTC'nin İskele Bölgesi'nde geniş araziler ve dev bloklardan oluşan binlerce konutlar almaları ortaya çıkmıştı. SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek,Yavru Vatan'da ki sessiz Yahudi kıskacını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşe Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na sordu.