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Haberler Galeri SABAH’ın haberi büyük ses getirdi! KKTC’de sessiz siyonist işgale tepkiler artıyor
Giriş Tarihi: 08.12.2023 06:46 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 06:51

SABAH’ın haberi büyük ses getirdi! KKTC’de sessiz siyonist işgale tepkiler artıyor

SABAH, Yavru Vatan Kıbrıs'ta Siyonist kıskacı manşetine taşıdı, ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Her ülkeden Yahudilerin, özellikle KKTC'nin İskele Bölgesi'nde geniş araziler ve dev bloklardan oluşan binlerce konutlar almaları ortaya çıkmıştı. SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek,Yavru Vatan'da ki sessiz Yahudi kıskacını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşe Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na sordu.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
SABAH’ın haberi büyük ses getirdi! KKTC’de sessiz siyonist işgale tepkiler artıyor

Dünyanın stratejik olarak en önemli adalarından biri olan Kıbrıs, bir kez daha gündeme geldi. KKTC'nin özellikle kuzeyinde, her milletten Yahudilerin bir araya gelerek yerleşmesi dikkati çekti.

SABAH’ın haberi büyük ses getirdi! KKTC’de sessiz siyonist işgale tepkiler artıyor

SABAH'IN HABERİ BÜYÜK SES GETİRDİ

Yavru Vatan Kıbrıs'tan gelen yoğun ihbarlar üzerine, SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek KKTC'ye gitti. SABAH adanın kuzeyinde bulunan İskele İlçesi'nde ki siyonist kıskacı manşetine taşıdı.

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SABAH’ın haberi büyük ses getirdi! KKTC’de sessiz siyonist işgale tepkiler artıyor

Hemen ardından tepkiler artarak çığ gibi büyüdü. SABAH, Yavru Vatan'da ki sessiz Yahudi kıskacını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşe Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na sordu.

SABAH’ın haberi büyük ses getirdi! KKTC’de sessiz siyonist işgale tepkiler artıyor

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR: KONU MECLİS'E GELECEK!

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Öyle bir yapılaşma var doğru. Biz önlemimizi alıyoruz. Bu konuda hükümet yasa tasarısı hazırlıyor. Hükümetimiz bu konu üzerinde detaylıca çalışmaktadır. Sayın Başbakan ile İçişleri Bakanı tedbirler alabilmek için ilgili yasaları da düzenleyeceklerdir.

SABAH’ın haberi büyük ses getirdi! KKTC’de sessiz siyonist işgale tepkiler artıyor

Yabancılar KKTC'de muhakkak güvenlik soruşturmasından sonra mal alabilmektedirler. Önümüzdeki günlerde mecliste görüşülecek. Bir kanunla halledebileceğimiz bir konu. Korkmayın" dedi. Yine KKTC Başbakanı Ünal Üstel de, İnşaat sektörü KKTC'de her geçen gün büyüyor. Tabii bu konu ile ilgili olarak bilgiler bizde var. Ayrıca mülkiyet sorunu ile ilgili çalışmalar yapılıyor ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

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