SABAH’ın ‘İzmir’deki tabut binaya kaçak inşaat’ haberi ses getirdi!

TABUT EVLERE KAÇAK İNŞAAT

Yeşilyurt'un en işlek caddesi olan Polat Caddesi'ndeki yıkılmaya yüz tutmuş bir evde kaçak inşaat çalışmalarına başlanması tepkileri bir kat daha arttırmıştı. Evin yapılan kaçak inşaatla dükkana çevrilmesi üzerine bir vatandaş isimsiz ihbar mektubuyla yaşanan durumu İzmir Valiliği'ne bildirdi. Valilik olayla ilgili soruşturma başlattı.