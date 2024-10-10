Giriş Tarihi: 10.10.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024
09:07
SABAH’ın ‘İzmir’deki tabut binaya kaçak inşaat’ haberi ses getirdi!
İzmir Yeşilyurt'ta 1960'lı yıllardan kalma yıkılma tehlikesi bulunan şehrin göbeğindeki tabut evler olarak bilinen 34 bina yıkım için beklerken, ilçenin en işlek caddesi olan Polat Caddesi'ndeki yıkılmaya yüz tutmuş bir ev kaçak inşaatla dükkana çevrildi. SABAH'ın 'Tabut evlere kaçak inşaat' haberi ses getirdi. Haber üzerine harekete geçen CHP'li Karabağlar Belediyesi inşaatı yeni bitmiş olan dükkan faaliyete geçmeden yıkımını gerçekleştirdi. Vatandaşlar, SABAH'a teşekkür etti.