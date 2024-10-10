Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SABAH’ın ‘İzmir’deki tabut binaya kaçak inşaat’ haberi ses getirdi!
Giriş Tarihi: 10.10.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 09:07

SABAH’ın ‘İzmir’deki tabut binaya kaçak inşaat’ haberi ses getirdi!

İzmir Yeşilyurt'ta 1960'lı yıllardan kalma yıkılma tehlikesi bulunan şehrin göbeğindeki tabut evler olarak bilinen 34 bina yıkım için beklerken, ilçenin en işlek caddesi olan Polat Caddesi'ndeki yıkılmaya yüz tutmuş bir ev kaçak inşaatla dükkana çevrildi. SABAH'ın 'Tabut evlere kaçak inşaat' haberi ses getirdi. Haber üzerine harekete geçen CHP'li Karabağlar Belediyesi inşaatı yeni bitmiş olan dükkan faaliyete geçmeden yıkımını gerçekleştirdi. Vatandaşlar, SABAH'a teşekkür etti.

Ceyhan TORLAK
SABAH’ın ‘İzmir’deki tabut binaya kaçak inşaat’ haberi ses getirdi!

İzmir'deki 30 ilçeden en büyük ikinci ilçe olan Karabağlar'ın Yeşilyurt semti Vatan Mahallesi'nde yer alan 1960'lı yıllardan kalma binalar S.O.S. veriyor.

SABAH’ın ‘İzmir’deki tabut binaya kaçak inşaat’ haberi ses getirdi!

Tabut binalar olarak adlandırılan evlerin bazıları korku yaşayan vatandaşlar nedeniyle terk edilmiş durumda. Metruk halde olan evlerin çatılarındaki kiremitler zaman zaman yola düşüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SABAH’ın ‘İzmir’deki tabut binaya kaçak inşaat’ haberi ses getirdi!

Metruk evleri bazı uyuşturucu kullanıcıları mesken haline getirdi. Bu durum çevre sakinlerinde büyük tedirginlik ve korku yaratırken, mahalle sakinleri bölgede bulunan 34 konuttan 13'ünün de riskli yapı ilan ederek boşaltılması bekliyor.

SABAH’ın ‘İzmir’deki tabut binaya kaçak inşaat’ haberi ses getirdi!

Ancak aradan aylar geçmesine rağmen CHP'li Karabağlar Belediyesi tabut binaları riskli yapı ilan etmezken, bölgedeki 34 evin dönüşümü bugüne kadar bir türlü yapılamadı.

SABAH’ın ‘İzmir’deki tabut binaya kaçak inşaat’ haberi ses getirdi!

TABUT EVLERE KAÇAK İNŞAAT

Yeşilyurt'un en işlek caddesi olan Polat Caddesi'ndeki yıkılmaya yüz tutmuş bir evde kaçak inşaat çalışmalarına başlanması tepkileri bir kat daha arttırmıştı. Evin yapılan kaçak inşaatla dükkana çevrilmesi üzerine bir vatandaş isimsiz ihbar mektubuyla yaşanan durumu İzmir Valiliği'ne bildirdi. Valilik olayla ilgili soruşturma başlattı.

SON DAKİKA