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Haberler Galeri Sadece Kılıçdaroğlu'nun istifası yetmez! CHP FETÖ'ye teslim olurken neredeydiniz?
Giriş Tarihi: 28.07.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 07:44

Sadece Kılıçdaroğlu'nun istifası yetmez! CHP FETÖ'ye teslim olurken neredeydiniz?

CHP ve 8'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14-28 Mayıs genel seçimlerinde uğradığı hezimet sonrası değişim sesleri her kesimden söylenmeye başlandı. 13 yılda 12 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programlarda seçimin kaybeden tarafının kendisi olmadığını iddia etmesi taraftarlarını iyice çıldırttı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerle kol kola olması makamında FETÖ'cü isimleri ağırlamasına susanlar bugün CHP liderinin gitmesi için değişim naraları atmaya başladı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP-FETÖ-HDP ilişkisini anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı…

MAHMUT ÖVÜR
Sadece Kılıçdaroğlu’nun istifası yetmez! CHP FETÖ’ye teslim olurken neredeydiniz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 13 yılda 12 seçim kaybettiği halde koltuğu bırakmaması, hatta "kaybetmedim" diye yeniden seçim istemesi ve "temiz CHP"li araması rakiplerini gülümsetse de eski yeni bütün CHP'lileri öfkelendirdi.

Sadece Kılıçdaroğlu’nun istifası yetmez! CHP FETÖ’ye teslim olurken neredeydiniz?

O kadar öfkelendiler ki, düne kadar gençlerin "demokrat dede"si, aydınların dünyaya örnek diye sunduğu "barışçıl lideri" Kılıçdaroğlu, bir anda canavara dönüştü.

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Sadece Kılıçdaroğlu’nun istifası yetmez! CHP FETÖ’ye teslim olurken neredeydiniz?

Ne tek adamlığı kaldı, ne FETÖ'cülüğü, ne PKK-HDP savunuculuğu, ne mezhepçiliği ne de yalancılığı.

Sadece Kılıçdaroğlu’nun istifası yetmez! CHP FETÖ’ye teslim olurken neredeydiniz?

Bu konuda fondaş medya, bütün süreçlerin günahkârı A Takımı ve hâlâ cesaret gösterip ortaya çıkmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kervanına eski tüfek CHP'liler de katıldı.

Sadece Kılıçdaroğlu’nun istifası yetmez! CHP FETÖ’ye teslim olurken neredeydiniz?

En başta da eski CHP Politbürosu'nun değişmeyen ismi Önder Sav ve eski Meclis Grup Başkanvekili Kemal Anadol...

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