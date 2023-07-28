Giriş Tarihi: 28.07.2023 07:37
Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
07:44
Sadece Kılıçdaroğlu'nun istifası yetmez! CHP FETÖ'ye teslim olurken neredeydiniz?
CHP ve 8'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14-28 Mayıs genel seçimlerinde uğradığı hezimet sonrası değişim sesleri her kesimden söylenmeye başlandı. 13 yılda 12 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programlarda seçimin kaybeden tarafının kendisi olmadığını iddia etmesi taraftarlarını iyice çıldırttı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerle kol kola olması makamında FETÖ'cü isimleri ağırlamasına susanlar bugün CHP liderinin gitmesi için değişim naraları atmaya başladı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP-FETÖ-HDP ilişkisini anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı…