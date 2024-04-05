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Giriş Tarihi: 05.04.2024 12:51 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 12:51

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇ LİSTESİ || 2024 Sağlık Bakanlığı kura sonuç sorgu ekranı

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları Şubat ayında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınmıştı. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar tarafından kura çekimi yakından takip ediliyor. Bakanlık alım yapacağı toplam sayı kadar asil ve yedek kişi listesi de belirleyecek. Adayların görev yerleri kura çekimi sonrasında netlik kazanmaya başlarken, 3 Nisan tarihinde ilk kura çekimi tamamlandı. Kuranın tamamlanması ile birlikte adaylar herhangi bir sınav veya mülakata tabi tutulmayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı 4 Nisan kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte, Sağlık bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları isim listesi

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇ LİSTESİ || 2024 Sağlık Bakanlığı kura sonuç sorgu ekranı

Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru işlemleri geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Bu noktada ise gözler kura çekimine çevrildi. Kontenjan dağılımı belli olan alımda en fazla güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alınacak. Temizlik görevlisinde en az ilkokul mezunu olma şartı aranırken, güvenlik görevlisinde özel güvenlik kimlik kartı, engelli veya eski hükümlü olmama gibi şartlar aranacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte, kurayla ilgili son durum!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇ LİSTESİ || 2024 Sağlık Bakanlığı kura sonuç sorgu ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 4 NİSAN KURA ÇEKİMİ

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi, ilk turu 3 Nisan tarihinde tamamlandı, ikincisi ise 4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştiriliyor.

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda canlı yayınlanıyor.

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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇ LİSTESİ || 2024 Sağlık Bakanlığı kura sonuç sorgu ekranı

3 NİSAN ÇARŞAMBA KURA ÇEKİMİ YAPILAN İLLER

3 Nisan 2024 (Çarşamba) günü kura çekilişi olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇ LİSTESİ || 2024 Sağlık Bakanlığı kura sonuç sorgu ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listesi şeklinde duyurulacak.

Kura sonuçları aynı gün saat 20:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇ LİSTESİ || 2024 Sağlık Bakanlığı kura sonuç sorgu ekranı

4 NİSAN PERŞEMBE KURA ÇEKİMİ YAPILACAK İLLER

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

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