SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇ LİSTESİ || 2024 Sağlık Bakanlığı kura sonuç sorgu ekranı

Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru işlemleri geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Bu noktada ise gözler kura çekimine çevrildi. Kontenjan dağılımı belli olan alımda en fazla güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alınacak. Temizlik görevlisinde en az ilkokul mezunu olma şartı aranırken, güvenlik görevlisinde özel güvenlik kimlik kartı, engelli veya eski hükümlü olmama gibi şartlar aranacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte, kurayla ilgili son durum!