Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama isim listesi

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası gündemde en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. Canlı yayında gerçekleşecek kuralarla sürekli işçi alımı kadrolarına yerleşecek adaylar belirlenecek. Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Yayınlanan duyuruya göre çekiliş tarihi belli oldu. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kuralar Nisan ayının ilk haftasında tamamlanacak. Peki, 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar…