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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama isim listesi
Giriş Tarihi: 02.04.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 09:37

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama isim listesi

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi belli oldu! Bakanlık bünyesinde temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz, elektrikçi gibi branşlara yapılacak sürekli işçi alımı için sonuç zamanı geldi. İŞKUR üzerinden alınan başvurular kura çekilişi ardından sonuçlanacak. 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı https://yhgm.saglik.gov.tr resmi internet adresinden erişime açılacak. Asil ve yedek nihai isim listesi adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, sürece ilişkin tüm merak edilenler…

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama isim listesi

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası gündemde en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. Canlı yayında gerçekleşecek kuralarla sürekli işçi alımı kadrolarına yerleşecek adaylar belirlenecek. Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Yayınlanan duyuruya göre çekiliş tarihi belli oldu. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kuralar Nisan ayının ilk haftasında tamamlanacak. Peki, 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar…

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama isim listesi

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi tarihleri belli oldu.

Bakanlık ÖSYM'nin 27 bin personel alımı ile ilgili yerleştirme işlemlerinin devam etmesi sebebiyle daha önce Mart ayında yapılacağı açıklanan kura takviminde değişikliğe gitti.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi, 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çarşamba günü başlayacak kura çekimi sonuçlarıyla birlikte yerleştirilmesi yapılan asıl adaylar belli olacak.

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Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama isim listesi

MÜLAKAT YOK!

Konuyla ilgii açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu sözleri kaydetti:

"İŞ-KUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içinde Bakanlığımız merkezinden noter huzurunda ve Youtube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız."

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama isim listesi

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NEREDEN İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı kuraları, Bakanlığın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor. Kura çekimi sırasında yerleştirilen adayların isim, soyadı ve diğer bilgileri ekranda yer alıyor.

Asıl aday kura çekimi tamamlandıktan sonra yedek adayların belirlenmesi için tekrar kura çekimi başlayacak. 8 bin asıl ve 8 bin yedek aday kurası gerçekleştirilecek. Kura çekiminin noter huzurunda Sağlık Bakanlığının YouTube hesabından canlı yayınlanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI CANLI İZLE

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama isim listesi

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listesi şeklinde duyurulacak. Kura sonuçları asıl ve yedek aday olarak açıklanacak.

İsim listesinin siteme ne zaman işleneceği yönünde kesin bir açıklama olmamakla birlikte 4 Nisan Perşembe akşamı sonuçların sistem üzerinde sorgulanması bekleniyor.

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