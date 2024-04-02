Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama isim listesi

Giriş Tarihi: 02.04.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
09:37
Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi belli oldu! Bakanlık bünyesinde temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz, elektrikçi gibi branşlara yapılacak sürekli işçi alımı için sonuç zamanı geldi. İŞKUR üzerinden alınan başvurular kura çekilişi ardından sonuçlanacak. 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı https://yhgm.saglik.gov.tr resmi internet adresinden erişime açılacak. Asil ve yedek nihai isim listesi adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, sürece ilişkin tüm merak edilenler…