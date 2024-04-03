SAĞLIK BAKANLIĞI KURASI CANLI İZLE | 8 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman, hangi illerde kura çekimi olacak?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi kura çekimlerinin sonuçlanması başvurularını gerçekleştiren adaylar tarafından bekleniyor. Kura çekiminin canlı yayında gerçekleştirilecek olması üzerine hem yayın kanalı hem de isim listesi sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı temizlik ve güvenlik personeli alımı kura çekimi noter huzurunda gerçekleşecek ve YouTube hesabından da takip edilebilecek. İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgula