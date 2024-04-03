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Haberler Galeri SAĞLIK BAKANLIĞI KURASI CANLI İZLE | 8 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman, hangi illerde kura çekimi olacak?
Giriş Tarihi: 03.04.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 08:06

SAĞLIK BAKANLIĞI KURASI CANLI İZLE | 8 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman, hangi illerde kura çekimi olacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı 2024 için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden birbirinden farklı hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere işçi alım başvurularını gerçekleştirdi. Kura çekimi Sağlık BAKANLIĞI Yotube kanalı üzerinden canlı yayında gerçekleştirilecek. İl ve branşlara göre kadro sayısı kadar yedek ve asil aday kuraya çağırılacak. Koruma ve güvenlik, temizlik görevlisi gibi alanlarda yapılacak personel alımı isim listesi ile takip edilecek. Peki, 8 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURASI CANLI İZLE | 8 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman, hangi illerde kura çekimi olacak?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi kura çekimlerinin sonuçlanması başvurularını gerçekleştiren adaylar tarafından bekleniyor. Kura çekiminin canlı yayında gerçekleştirilecek olması üzerine hem yayın kanalı hem de isim listesi sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı temizlik ve güvenlik personeli alımı kura çekimi noter huzurunda gerçekleşecek ve YouTube hesabından da takip edilebilecek. İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgula

SAĞLIK BAKANLIĞI KURASI CANLI İZLE | 8 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman, hangi illerde kura çekimi olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde Bakanlık Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda canlı yayınlanarak gerçekleşecek.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURASI CANLI İZLE | 8 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman, hangi illerde kura çekimi olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonuçları aynı gün saat 20:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURASI CANLI İZLE | 8 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman, hangi illerde kura çekimi olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN KANALI

Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURASI CANLI İZLE | 8 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman, hangi illerde kura çekimi olacak?

3 Nisan 2024 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

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