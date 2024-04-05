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Giriş Tarihi: 05.04.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 07:00

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işçi sonuç ekranında! Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı asil-yedek isim listesi tıkla-öğren

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 3-4 Nisan tarihlerinde gerçekleşen kura çekimi sonrası bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi alımında asil ve yedek listeye girmeye hak kazanan adaylar belirlendi. Canlı yayın ardından resmi sonuçlar iscisonuc.saglik.gov.tr ekranında yerini alıyor. 2024 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu araştırmalarına başlayan başvuru sahipleri sisteme ziyaretlerini sürdürüyor. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, detaylar...

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işçi sonuç ekranında! Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı asil-yedek isim listesi tıkla-öğren

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları işçi sonuç ekranında takip ediliyor. il il iki günde tamamlanan kura çekimi ardından sonuç ekranlarına dönen adaylar arasından asil olanlar işlemlerini tamamlamadığı takdirde 1. adaydan başlamak üzere yedek listeden başlanacak. İŞKUR 8 bin işçi alımı sonuçları aynı gün akşamı sistemde yerini alıyor. İşte, 2024 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı...

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işçi sonuç ekranında! Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı asil-yedek isim listesi tıkla-öğren

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI!

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımında devam eden atamalar nedeniyle kura tarihi ertelenen 8 bin sürekli işçi alımı için yeni tarih 3-4 Nisan 2024 olarak belirlendi.

Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası Youtube üzerinden takip edildi.

Kura çekilişi tamamlandı.

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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işçi sonuç ekranında! Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı asil-yedek isim listesi tıkla-öğren

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak.

3 Nisan 2024 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işçi sonuç ekranında! Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı asil-yedek isim listesi tıkla-öğren

4 Nisan 2024 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işçi sonuç ekranında! Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı asil-yedek isim listesi tıkla-öğren

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listesi şeklinde duyurulacak.

Kura sonuçları aynı gün saat 20:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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