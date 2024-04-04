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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işçi sonuç | İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi canlı izle
Giriş Tarihi: 04.04.2024 01:31 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 01:31

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işçi sonuç | İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi canlı izle

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın ile 3-4 Nisan tarihlerinde takip ediliyor. Bakanlığın taşre teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi alımı kurası Youtube üzerinden adaylar ile buluştu. Sonuçlarını canlı olarak takip edenler Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işlemlerine yöneldi. iscisonuc.saglik.gov.tr asil ve yedek isim listesi bu noktada gündemde. Peki; 2024 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, detaylar...

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işçi sonuç | İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi canlı izle

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ adresinden kontrol ediliyor. Asil ve yedek isim listesi kura çekiminin yapıldığı günün akşamı sistemde yerini alıyor. Canlı yayın ile takip edilen İŞKUR 8 bin işçi alımı kura çekimi 4 Nisan Perşembe günü de devam edecek. İşte, Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgulama ekranı...

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işçi sonuç | İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi canlı izle

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURASI BAŞLADI!

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımında devam eden atamalar nedeniyle kura tarihi ertelenen 8 bin sürekli işçi alımı için yeni tarih 3-4 Nisan 2024 olarak belirlendi.

Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası Youtube üzerinden takip ediliyor.

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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işçi sonuç | İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi canlı izle

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NEREDEN İZLENİR?

Kura çekilişi Sağlık Bakanlığı YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacak. Kuraya katılımcı alınmayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA CANLI YAYIN İZLE

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işçi sonuç | İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi canlı izle

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak.

3 Nisan 2024 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işçi sonuç | İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi canlı izle

4 Nisan 2024 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

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