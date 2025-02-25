Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:30
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
07:37
Sahte diploma skandalında İmamoğlu’nu kim sattı? "Günahı boynuna ama ben ondan kuşkulanıyorum"
Yaptığı skandallarla gündemden hiç düşmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başı bu sefer sahte diploma skandalıyla dertte. KKTC'de okurken usulsüz bir şekilde İstanbul Üniversitesi'ne geçen Ekrem İmamoğlu bu olayı bir türlü açıklayamıyor. Sahte diplomas skandalının yankıları sürerken asıl kafalardaki soru ise Ekrem İmamoğlu'nu kim sattı. Bütün oklar CHP içindeki iç savaşta rakibi olan Mansur Yavaş'ı gösterirken olayın bu olayı medyaya servis eden kişi hala ortaya çıkmış durumda değil. SABAH Gazetesi yazarı Salih Tuna, İmamoğlu'nun sahte diploma skandalının arkasındaki bilinmeyenleri anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Tuna'nın o yazısı...