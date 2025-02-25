Sahte diploma skandalında İmamoğlu’nu kim sattı? "Günahı boynuna ama ben ondan kuşkulanıyorum"

İmamoğlu derseniz, hiçbir durumda mahcup olmaz zaten. Tıpkı "Kral Kaybederse"nin Kenan Baran'ı (Halit Ergenç) gibi. Kenan Baran, eşini en yakın arkadaşıyla bir otel odasında aldatırken yakalanınca mahcup olmak şöyle dursun eşine şart koşmuştu: "Seni affederim ama benden özür dilersen..."

Demem o ki narsistler mahcup olmaz.