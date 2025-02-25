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Haberler Galeri Sahte diploma skandalında İmamoğlu’nu kim sattı? "Günahı boynuna ama ben ondan kuşkulanıyorum"
Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:30 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 07:37

Sahte diploma skandalında İmamoğlu’nu kim sattı? "Günahı boynuna ama ben ondan kuşkulanıyorum"

Yaptığı skandallarla gündemden hiç düşmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başı bu sefer sahte diploma skandalıyla dertte. KKTC'de okurken usulsüz bir şekilde İstanbul Üniversitesi'ne geçen Ekrem İmamoğlu bu olayı bir türlü açıklayamıyor. Sahte diplomas skandalının yankıları sürerken asıl kafalardaki soru ise Ekrem İmamoğlu'nu kim sattı. Bütün oklar CHP içindeki iç savaşta rakibi olan Mansur Yavaş'ı gösterirken olayın bu olayı medyaya servis eden kişi hala ortaya çıkmış durumda değil. SABAH Gazetesi yazarı Salih Tuna, İmamoğlu'nun sahte diploma skandalının arkasındaki bilinmeyenleri anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Tuna'nın o yazısı...

SALİH TUNA
Sahte diploma skandalında İmamoğlu’nu kim sattı? Günahı boynuna ama ben ondan kuşkulanıyorum

Cumhurbaşkanlığı seçim gecesinde İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Bunlar aldatan, yalancı insanlardır. Bu kadar net söylüyorum. Sayın Genel Başkanımızın oyu yüzde 49, Sayın Erdoğan'ın yüzde 45 civarında; net..." şeklindeki açıklamayı yaptığı anın görüntüsü gözümün önünden hiç gitmedi.

Sahte diploma skandalında İmamoğlu’nu kim sattı? Günahı boynuna ama ben ondan kuşkulanıyorum

Hayır yahu, nasıl da "mahcup" olmuşlardır diye değil. (Öyle "hunhar" duygularım yoktur. Tam aksine, engel olamadığım empati duygum yüzünden, Kılıçdaroğlu'nun yine yenildiğine üzüldüğümü hatırlıyorum.)

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Sahte diploma skandalında İmamoğlu’nu kim sattı? Günahı boynuna ama ben ondan kuşkulanıyorum

Kaldı ki, CHP'liler kolayından mahcup olmaz. Mesela CHP'li Dursun Çiçek, "Biz seçmenimizi kandırdıysak size ne ya?" demişti.

Sahte diploma skandalında İmamoğlu’nu kim sattı? Günahı boynuna ama ben ondan kuşkulanıyorum

İmamoğlu derseniz, hiçbir durumda mahcup olmaz zaten. Tıpkı "Kral Kaybederse"nin Kenan Baran'ı (Halit Ergenç) gibi. Kenan Baran, eşini en yakın arkadaşıyla bir otel odasında aldatırken yakalanınca mahcup olmak şöyle dursun eşine şart koşmuştu: "Seni affederim ama benden özür dilersen..."
Demem o ki narsistler mahcup olmaz.

Sahte diploma skandalında İmamoğlu’nu kim sattı? Günahı boynuna ama ben ondan kuşkulanıyorum

Lafın belini daha fazla kırmadan söyleyeyim: Seçim gecesindeki o görüntüyü unutamamamın nedeni, İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın omzuna attığı koluydu.

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