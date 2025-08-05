Giriş Tarihi: 05.08.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025
06:46
Sahte diplomada FETÖ şüphesi! Şebekenin amacı para mı yoksa ülkenin güvenlik sistemi mi?
Sahte diploma olayı gündemdeki yerini korurken sadece belirli bir kesimin bu olayı sanki bir hazine bulmuşcasına köpürtmesi ise akıllara şu soruyu getirdi. Sahte diploma olayında amaç sadece para mı yoksa ülkenin güvenlik sistemine bir saldırı mı? SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür sahte diploma olayıyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Övür yazısında; "Bu iş sadece iddianamede şüpheli 154 kişiden ibaret miydi yoksa arkasında bu tür konularda sicili kirli FETÖ veya FETÖ'ye de destek veren ve pusuda bekleyen MOSSAD gibi istihbarat örgütleri mi vardı?" dedi.