Giriş Tarihi: 11.04.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
20:24
Sahte Kabadayı filmi konusu nedir, nerede, ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı bu akşam TV’de!
Yeşilçam'ın sevilen filimler arasında yer alan Sahte kabadayı, Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı klasik yapımlar arasında yer alıyor. Bu akşam Show TV ekranlarında buluşacak olan film konusu ve oyuncuları ile yeniden gündeme geldi. Peki, Sahte Kabadayı konusu nedir, nerede, ne zaman çekildi? İşte, izleyenleri eskilere götüren Sahte Kabadayı hakkında merak edilenler…