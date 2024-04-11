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Haberler Galeri Sahte Kabadayı filmi konusu nedir, nerede, ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı bu akşam TV’de!
Giriş Tarihi: 11.04.2024 20:24 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 20:24

Sahte Kabadayı filmi konusu nedir, nerede, ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı bu akşam TV’de!

Yeşilçam'ın sevilen filimler arasında yer alan Sahte kabadayı, Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı klasik yapımlar arasında yer alıyor. Bu akşam Show TV ekranlarında buluşacak olan film konusu ve oyuncuları ile yeniden gündeme geldi. Peki, Sahte Kabadayı konusu nedir, nerede, ne zaman çekildi? İşte, izleyenleri eskilere götüren Sahte Kabadayı hakkında merak edilenler…

Sahte Kabadayı filmi konusu nedir, nerede, ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı bu akşam TV’de!

Sahte Kabadayı Kemal Sunal'ın oynadığı klasikler arasında yer alıyor. Küçükten, büyüğe herkesin severek izlediği Kemal Sunal klasiği yapım Sahte Kabadayı bu akşam TV'de yayınlanıyor. İşte, Sahte Kabadayı filmi konusu ve oyuncuları...

Sahte Kabadayı filmi konusu nedir, nerede, ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı bu akşam TV’de!

SAHTE KABADAYI FİLMİ KONUSU

Mafya babasının oğlu olan Kemal, babasının mafya babası olduğunu bilmeden tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında, Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine, babasının mirası bölünür.

Babasının sağ kolu olan avukat, Kemal'e ulaşarak durumu anlatır. Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul'un en namlı kabadayılarının mekanını tek tek ziyaret eder ve Baba'nın oğlu Kemal diye nam salmaya başlar. Muhtar'ı babasının katili olduğunu bilmeden yanında gezdirir. Muhtar her seferinde onu tuzağa düşürmek için planlar kurmaya başlar lakin Kemal saflığı ve şapşallığı yüzünden her zaman tuzaklardan kurtulmayı başarır ve olaylar gelişir.

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Sahte Kabadayı filmi konusu nedir, nerede, ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı bu akşam TV’de!

SAHTE KABADAYI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Kemal
Kazım Kartal - Muhtar
Yavuz Selekman - Hamdi
Mümtaz Ener - Avukat
Hakkı Kıvanç - Hayri
İbrahim Kurt - Kulaksız İbo
Hasan Ceylan - Dikiştutmaz Sabri
Ferhat Ünal - Muhtar'ın Fedaisi

Sahte Kabadayı filmi konusu nedir, nerede, ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı bu akşam TV’de!

SAHTE KABADAYI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sahte Kabadayı filminin çekimler İstanbul ve İzmit'te gerçekleştirilmiştir. Film çekimleri Kocaeli ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılmıştır.

Sahte Kabadayı filmi konusu nedir, nerede, ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı bu akşam TV’de!

SAHTE KABADAYI BU AKŞAM TV'DE!

Sahte Kabadayı filmi bu akşam saat 20.00'da Show Tv'de!

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