Giriş Tarihi: 26.05.2023 08:28
Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
09:01
Samimi siyasetçi mi, ‘kimlik nakli’ siyasetçisi mi?
14 Mayıs'ta 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı büyük hezimet sonrası Batı bile Türkiye'yi yanlış analiz ettiğini itiraf etmişti. 7'li koalisyon içine düştüğü içler acısı durumu yeni bir "kimlik nakli" ile 8'li koalisyona çevirerek 2. turda her ne kadar atak yapacağını düşünse de sonucun hüsran olacağı gerçeğini değiştirmeyecek. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür 2. Tur seçimlerinde 8'li koalisyonun ve Batılı işbirlikçilerinin uğrayacağıı hezimeti içeren bir yazı kaleme aldı. İşte Mahmut Övür'ün o yazısı…