Sanal savaşlara MİT adımı! Siber İstihbarat Başkanlığı ulusal güvenliği sağlayacak

Herkesin kişisel güvenliğinin adeta bir tehdit haline dönüştürün siber dünyaya yönelik istihbarat örgütleri de bilgi toplama ve takip gibi konularda ön planda olmak için sürekli yatırım yapıyor. Bu konuda Milli İstihbarat Teşkilatı da dönüşüme girdi. Bünyesinde Güvenlik Tahkikat, İstihbarata Karşı Koyma, Dış Operasyonlar, Terörle Mücadele ve Sinyal İstihbaratı Başkanlığı birimlerini barındıran Milli İstihbarat Teşkilatı daha önce Elektronik ve Teknik İstihbarat Başkanlığı birimini daha da güçlendirip Siber İstihbarat Başkanlığına dönüştürdü.