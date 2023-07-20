Sanal savaşlara MİT adımı! Siber İstihbarat Başkanlığı ulusal güvenliği sağlayacak

Giriş Tarihi: 20.07.2023 09:00
Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
09:00
Siber savaşların yaşandığı dünyada son yıllarda istihbarat örgütleri sanal ortamda devletin gizli belgelerine ulaşarak sistemlerini çökertme faaliyetlerini yürütüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bu anlamda önemli bir adım attı. Daha önce Elektronik ve Teknik İstihbarat Başkanlığı adı altında faaliyetlerini yürüten birim daha da güçlendirilerek Siber İstihbarat Başkanlığı'na dönüştürüldü. Başkanlık, başta devlet kurumlarının siber güvenliğini sağlamanın yanı sıra istihbarat örgütlerinin kişisel verileri ele geçirme faaliyetlerine karşı siber duvar oluşturacak. Örgütlerin kripto haberleşme programlarını tespit ederek bunların deşifresine yönelik çalışmalar yapacak birim, en son FETÖ'nün Emniyet mahrem yapılanmasındaki "Garson" kod adlı gizli tanığın verdiği SD kartları çözerek örgütün 16 yıllık dev arşivini ele geçirmişti. Siber İstihbarat Başkanlığı geçtiğimiz ay İstanbul'da yapılan operasyonda yakalanan MOSSAD istihbarat örgütü elemanlarının biyografik istihbari bilgi toplama, teknik bazda konum ve gerçek İP adreslerinin elde edilmesini sağlamak için Arapça başta olmak üzere farklı dilde çoklu yayın yapan sahte internet haber siteleri kurduğunu saptamıştı.