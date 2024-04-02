Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak 2024? Sandık görevlisi ücreti nereden alınacak? YSK seçim görevlisi ücreti

Giriş Tarihi: 02.04.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
11:09
YSK sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri 2024 gündemdeki yerini aldı. Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına gitti. Sandığa giden seçmen tercihini yaptı ve beş yıl boyunca kendisini yönetmesini istediği yerel yöneticisini seçti. Bu süreçte sandık başında görevli olan seçim görevlileri ise oy sayımı gibi işlemlerde aktif olarak rol aldı. Seçimlerden önce seçim görevlisi ücretleri 2024 açıklanmıştı. Peki, sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti nereden alınacak? İşte detaylar.