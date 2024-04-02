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Giriş Tarihi: 02.04.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 11:09

Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak 2024? Sandık görevlisi ücreti nereden alınacak? YSK seçim görevlisi ücreti

YSK sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri 2024 gündemdeki yerini aldı. Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına gitti. Sandığa giden seçmen tercihini yaptı ve beş yıl boyunca kendisini yönetmesini istediği yerel yöneticisini seçti. Bu süreçte sandık başında görevli olan seçim görevlileri ise oy sayımı gibi işlemlerde aktif olarak rol aldı. Seçimlerden önce seçim görevlisi ücretleri 2024 açıklanmıştı. Peki, sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti nereden alınacak? İşte detaylar.

Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak 2024? Sandık görevlisi ücreti nereden alınacak? YSK seçim görevlisi ücreti

Türkiye 31 Mart Pazar günü yerelde kendisini yönetmesini istediği yerel yöneticilerini belirlemek için sandığa gitti. Yurt genelinde kurulan binlerce sandıkta seçim görevlileri aktif olarak rol aldı. Sandık kurma, kimlik kontrol, pusula, mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi. Peki, sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, ayın kaçında? Sandık görevlisi ücreti nereden alınacak? İşte sandık seçim görevlisi ücretleri 2024 ve diğer tüm detaylar.

Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak 2024? Sandık görevlisi ücreti nereden alınacak? YSK seçim görevlisi ücreti

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 NE KADAR?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi.

Buna göre;

Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

Sandık memurlarına 2.088 TL,

Partili üyelere 1.044 TL

Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

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Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak 2024? Sandık görevlisi ücreti nereden alınacak? YSK seçim görevlisi ücreti

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Yurt genelinde 48 milyon 256 bin 117 seçmenin oy kullandığı 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde binlerce sandık görevlisi yer aldı. Yurt genelinde kurulan binlerce sandıkta seçim görevlileri aktif olarak rol aldı. Sandık kurma, kimlik kontrol, pusula, mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi.

Konu hakkında YSK'dan bir açıklama gelmedi. Ancak şu anda ücretlerin Nisan ayı sonuna kadar yatacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacak.

Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak 2024? Sandık görevlisi ücreti nereden alınacak? YSK seçim görevlisi ücreti

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NEREDEN ALINACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin nereye yatacağına dair YSK'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak geçtiğimiz seçimde sandık görevlileri ücretlerini kamu bankaları olan Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan almıştı.

Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak 2024? Sandık görevlisi ücreti nereden alınacak? YSK seçim görevlisi ücreti

MÜŞAHİTLER PARA ALACAK MI?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

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