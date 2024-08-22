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Haberler Galeri Şanlı zafer’de 953’üncü yıl gururu! Devletin zirvesi önce Ahlat sonra Malazgirt’te bir araya gelecek.
Giriş Tarihi: 22.08.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 06:35

Şanlı zafer’de 953’üncü yıl gururu! Devletin zirvesi önce Ahlat sonra Malazgirt’te bir araya gelecek.

Türk milletine Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt zaferinin 953'üncü yıl dönümü dolayısıyla savaşın kazanılmasında büyük öneme sahip Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklere bakanlar, kuvvet komutanları, milletvekilleri ve vatandaşlar da katılacak. Devletin zirvesi 25 Ağustos'ta Ahlat'ta 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'te bir araya gelecek.

Fatma GÖKSU
Şanlı zafer’de 953’üncü yıl gururu! Devletin zirvesi önce Ahlat sonra Malazgirt’te bir araya gelecek.

Millet Bahçesinde 1071 Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsilen 50 çadır kuruldu. Kutlamalar için hazırlıklar tamamlandı, 150 bin metrekare alana çadırlar kuruldu.

Şanlı zafer’de 953’üncü yıl gururu! Devletin zirvesi önce Ahlat sonra Malazgirt’te bir araya gelecek.

50 çadırda katılımcı illerin stantları ve Türkiye'nin dört bir tarafından katılımın sağlanacağı el sanatları sergileri açılacak.

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Şanlı zafer’de 953’üncü yıl gururu! Devletin zirvesi önce Ahlat sonra Malazgirt’te bir araya gelecek.

Okçuluk, atlı spor oyunları, kökbörü, geleneksel oyunlar, Solo Türk, Çelik Kanat helikopter gösterileri ve konserler gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

Şanlı zafer’de 953’üncü yıl gururu! Devletin zirvesi önce Ahlat sonra Malazgirt’te bir araya gelecek.

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Devletin zirvesi 25 Ağustos'ta Bitlis Ahlat'ta ve 26 Ağustos'ta ise Muş, Malazgirt'te buluşacak.

Şanlı zafer’de 953’üncü yıl gururu! Devletin zirvesi önce Ahlat sonra Malazgirt’te bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, milletvekilleri ve kuvvet komutanlarının da Ahlat ve Malazgirt kutlamalarına katılmaları bekleniyor.

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