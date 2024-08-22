Giriş Tarihi: 22.08.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
06:35
Şanlı zafer’de 953’üncü yıl gururu! Devletin zirvesi önce Ahlat sonra Malazgirt’te bir araya gelecek.
Türk milletine Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt zaferinin 953'üncü yıl dönümü dolayısıyla savaşın kazanılmasında büyük öneme sahip Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklere bakanlar, kuvvet komutanları, milletvekilleri ve vatandaşlar da katılacak. Devletin zirvesi 25 Ağustos'ta Ahlat'ta 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'te bir araya gelecek.