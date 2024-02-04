Santa Maria Kilisesi saldırısında çarpıcı detay: Keşif raporu kriptolu mesajla aktarılmış!

ÖZEL UYGULAMALARLA TEMAS KURUYORLAR

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde, yurt içinde ve yurt dışında son dönemde gerçekleştirilen operasyonlar nedeniyle terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki faaliyetlerinde farklı yöntemler kullanmaya başladığı belirlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanmasının, son dönemde Türkiye'ye karşı faaliyetlerinde yabancı uyruklu mensuplarını daha çok kullandığı, bunların da Türkiye'de güvenlik birimlerinin kontrol ve takibine yakalanmamak için internet tabanlı uygulamalar üzerinden haberleştiği saptandı.