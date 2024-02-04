Giriş Tarihi: 04.02.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
11:25
Santa Maria Kilisesi saldırısında çarpıcı detay: Keşif raporu kriptolu mesajla aktarılmış!
Türkiye, geçtiğimiz hafta İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıyla sarsıldı. DEAŞ'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Saldırganların DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanmasıyla bağlantılı olduğu anlaşıldı. DEAŞ'ın Horasan yapılanmasına ağır darbe indiren MİT, çarpıcı detaylara ulaştı: Keşif raporunu kriptolu mesajla aktarmışlar!