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Haberler Galeri Santa Maria Kilisesi saldırısında çarpıcı detay: Keşif raporu kriptolu mesajla aktarılmış!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 11:25

Santa Maria Kilisesi saldırısında çarpıcı detay: Keşif raporu kriptolu mesajla aktarılmış!

Türkiye, geçtiğimiz hafta İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıyla sarsıldı. DEAŞ'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Saldırganların DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanmasıyla bağlantılı olduğu anlaşıldı. DEAŞ'ın Horasan yapılanmasına ağır darbe indiren MİT, çarpıcı detaylara ulaştı: Keşif raporunu kriptolu mesajla aktarmışlar!

Halit TURAN
Santa Maria Kilisesi saldırısında çarpıcı detay: Keşif raporu kriptolu mesajla aktarılmış!

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ'a düzenlendiği son operasyonla, örgütün sözde Horasan yapılanmasının eleman temini, finans ve lojistik faaliyetlerine büyük darbe vuruldu.

Santa Maria Kilisesi saldırısında çarpıcı detay: Keşif raporu kriptolu mesajla aktarılmış!

MİT'in İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı DEAŞ üyelerine yönelik gerçekleştirdiği son operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. 28 Ocak'ta Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırının faillerinin DEAŞ'ın sözde Horasan vilayetine bağlı terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

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Santa Maria Kilisesi saldırısında çarpıcı detay: Keşif raporu kriptolu mesajla aktarılmış!

İstihbarat çalışmaları sonucu kilisedeki saldırının failleriyle bağlantılı olan sözde Horasan vilayeti İstanbul sorumlusu ve onunla birlikte hareket eden örgüt üyeleri belirlendi. MİT'in Emniyet Genel Müdürlüğü ile geçen cumartesi gerçekleştirdiği operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Operasyonla DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanmasının, eleman temini, finans ve lojistik faaliyetlerine ciddi darbe indirildiği belirtildi.

Santa Maria Kilisesi saldırısında çarpıcı detay: Keşif raporu kriptolu mesajla aktarılmış!

ÖZEL UYGULAMALARLA TEMAS KURUYORLAR

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde, yurt içinde ve yurt dışında son dönemde gerçekleştirilen operasyonlar nedeniyle terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki faaliyetlerinde farklı yöntemler kullanmaya başladığı belirlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanmasının, son dönemde Türkiye'ye karşı faaliyetlerinde yabancı uyruklu mensuplarını daha çok kullandığı, bunların da Türkiye'de güvenlik birimlerinin kontrol ve takibine yakalanmamak için internet tabanlı uygulamalar üzerinden haberleştiği saptandı.

Santa Maria Kilisesi saldırısında çarpıcı detay: Keşif raporu kriptolu mesajla aktarılmış!

3 YILDA DEAŞ'A DARBE VURULDU

MİT'in son 3 yılda Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yurt içinde ve Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarda DEAŞ yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, örgütün Türkiye yapılanmasına da büyük darbe vuruldu.

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