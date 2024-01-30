Giriş Tarihi: 30.01.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
11:26
Santa Maria Kilisesi saldırısında çarpıcı detay: Polonya plakalı araçla kamufle olmuşlar!
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında gerçekleştirilen saldırıda yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre Tacikistan ve Rus uyruklu saldırganlar, 3 yıl önce Türkiye'ye giriş yaptı. Uzun süredir kaçak oldukları belirlenen şüphelilerin, saldırıyı gerçekleştirdikleri kiliseye Polonya plakası bir araçla geldiği anlaşıldı. Bir yıl önce Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen o aracın hiç trafiğe çıkmadığı ortaya çıktı…