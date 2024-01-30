Santa Maria Kilisesi saldırısında çarpıcı detay: Polonya plakalı araçla kamufle olmuşlar!

Buna göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu 150 kişilik ekip tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. (24) ile Rusya uyruklu D.T.'nin (37) de aralarında olduğu 51 şüpheli, 30'dan fazla adrese düzenlenen baskınla ele geçirildi.