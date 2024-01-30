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Giriş Tarihi: 30.01.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 11:26

Santa Maria Kilisesi saldırısında çarpıcı detay: Polonya plakalı araçla kamufle olmuşlar!

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında gerçekleştirilen saldırıda yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre Tacikistan ve Rus uyruklu saldırganlar, 3 yıl önce Türkiye'ye giriş yaptı. Uzun süredir kaçak oldukları belirlenen şüphelilerin, saldırıyı gerçekleştirdikleri kiliseye Polonya plakası bir araçla geldiği anlaşıldı. Bir yıl önce Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen o aracın hiç trafiğe çıkmadığı ortaya çıktı…

Emir SOMER
Mustafa KAYA
Santa Maria Kilisesi saldırısında çarpıcı detay: Polonya plakalı araçla kamufle olmuşlar!

Türkiye, İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında gerçekleştirilen saldırıyla sarsıldı. Kar maskeli ve gözlüklü iki saldırgan, ayin sırasında kiliseye girdi. Önce kapıyı açıp içeri aldıkları Tuncer Murat Cihan adlı bir vatandaşı öldüren saldırganlar ardından etrafa peş peşe ateş etti.

Santa Maria Kilisesi saldırısında çarpıcı detay: Polonya plakalı araçla kamufle olmuşlar!

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yeni detaylar elde edildi.

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Santa Maria Kilisesi saldırısında çarpıcı detay: Polonya plakalı araçla kamufle olmuşlar!

Buna göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu 150 kişilik ekip tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. (24) ile Rusya uyruklu D.T.'nin (37) de aralarında olduğu 51 şüpheli, 30'dan fazla adrese düzenlenen baskınla ele geçirildi.

Santa Maria Kilisesi saldırısında çarpıcı detay: Polonya plakalı araçla kamufle olmuşlar!

Şüphelilerin 23'ünün sınır dışı edileceği, 28 şüphelinin ise İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Santa Maria Kilisesi saldırısında çarpıcı detay: Polonya plakalı araçla kamufle olmuşlar!

3 YILDIR KAÇAKLARMIŞ!

Zanlıların Türkiye'de kaçak olarak bulundukları, Tacikistan uyruklu saldırganın 3 yıldır Türkiye'de olduğu, saldırı öncesinde telefonla irtibatlı oldukları ve terör örgütü DEAŞ sorumluları tarafından telefonla yönlendirildikleri belirlendi.

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