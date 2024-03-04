Giriş Tarihi: 04.03.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
09:35
Santa Maria Kilisesi saldırısında sır üç gün! Çarpıcı detaylara ulaşıldı: Plan Kayseri’de yapılmış!
Terör örgütü DEAŞ, 28 Ocak'ta İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yönelik terör saldırısı gerçekleştirdi. Teröristler, saldırıdan dakikalar sonra yakalanırken yürütülen soruşturmada yeni detaylar elde edildi. Öyle ki 7 DEAŞ üyesinin saldırıdan üç hafta önce 3 ayrı araçla Kayseri'ye gittiği ve 'Abdullah' kod Amenullah Hacı'yla örgütsel toplantı yaptığı belirlendi. 5 Ocak'ta yola çıkan şüpheliler, 8 Ocak'ta İstanbul'a geldi. Ardından planladıkları gibi saldırıyı gerçekleştirdi!