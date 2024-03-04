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Haberler Galeri Santa Maria Kilisesi saldırısında sır üç gün! Çarpıcı detaylara ulaşıldı: Plan Kayseri’de yapılmış!
Giriş Tarihi: 04.03.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 09:35

Santa Maria Kilisesi saldırısında sır üç gün! Çarpıcı detaylara ulaşıldı: Plan Kayseri’de yapılmış!

Terör örgütü DEAŞ, 28 Ocak'ta İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yönelik terör saldırısı gerçekleştirdi. Teröristler, saldırıdan dakikalar sonra yakalanırken yürütülen soruşturmada yeni detaylar elde edildi. Öyle ki 7 DEAŞ üyesinin saldırıdan üç hafta önce 3 ayrı araçla Kayseri'ye gittiği ve 'Abdullah' kod Amenullah Hacı'yla örgütsel toplantı yaptığı belirlendi. 5 Ocak'ta yola çıkan şüpheliler, 8 Ocak'ta İstanbul'a geldi. Ardından planladıkları gibi saldırıyı gerçekleştirdi!

Mustafa Sait ÖZKAN
Santa Maria Kilisesi saldırısında sır üç gün! Çarpıcı detaylara ulaşıldı: Plan Kayseri’de yapılmış!

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak'ta DEAŞ üyeleri Tacikistan vatandaşı Amirjon Kholikov ve Rusya uyruklu David Tanduev'in tarafından düzenlenen ve bir kişinin katledildiği saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili yeni bilgi ve belgeler ortaya çıktı.

Santa Maria Kilisesi saldırısında sır üç gün! Çarpıcı detaylara ulaşıldı: Plan Kayseri’de yapılmış!

İiki kilise saldırganının eylemden yaklaşık 3 hafta önce İstanbul'dan araçla Kayseri'ye giderek, örgüt toplantısına katıldıkları ortaya çıkmıştı. SABAH, aralarında 2 saldırganın da bulunduğu 7 DEAŞ üyesinin Kayseri'ye gidiş görüntüleri ve kaldıkları otelde gerçekleştirdikleri örgüt toplantısının fotoğraflarına ulaştı.

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Santa Maria Kilisesi saldırısında sır üç gün! Çarpıcı detaylara ulaşıldı: Plan Kayseri’de yapılmış!

AYRI ARAÇLARLA HAREKET ETTİLER

Elde edilen bilgilere göre, şüpheliler Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde ikamet eden 'Abdullah' kod Amenullah Hacı isimli kişiyle irtibatlıydı. 5 Ocak'ta İstanbul'dan ayrı araçlarla hareket eden aralarında 2 kilise saldırganı David Tanduev ve Amirjon Kholikov'un da yer aldığı 7 ismi, Abdulaziz Abdullaev isimli şüpheli karşıladı.

Santa Maria Kilisesi saldırısında sır üç gün! Çarpıcı detaylara ulaşıldı: Plan Kayseri’de yapılmış!

7 isim de 6 Ocak 'ta Kayseri'deki bir otele yerleştirildi. Şüpheliler Kayseri'de kaldıkları süre boyunca otele giriş çıkış gerçekleştirdiklerine ilişkin çok sayıda güvenlik kamera görüntüsü soruşturma dosyasına girdi.

Santa Maria Kilisesi saldırısında sır üç gün! Çarpıcı detaylara ulaşıldı: Plan Kayseri’de yapılmış!

KAYSERİ'DE PLANLANDI

Şüphelilerin Kayseri Kocasinan ilçesinde kaldıkları süre zarfında 'Abdullah' kod Amenullah Hacı isimli şüphelinin yine aynı ilçedeki ikametinde örgütsel toplantı yaptıkları saptandı.

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