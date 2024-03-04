Santa Maria Kilisesi saldırısında sır üç gün! Çarpıcı detaylara ulaşıldı: Plan Kayseri’de yapılmış!

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak'ta DEAŞ üyeleri Tacikistan vatandaşı Amirjon Kholikov ve Rusya uyruklu David Tanduev'in tarafından düzenlenen ve bir kişinin katledildiği saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili yeni bilgi ve belgeler ortaya çıktı.