Santa Maria Kilisesi saldırısının perde arkası: Tetiği çekenler kim?

Eskiden kaos çıkartanların somut hedefleri "darbecilere" zemin hazırlamaktı. Bu da çoğu kez başarıldı ve her 10 yılda bir darbe yaşadık. Kritik küresel kararlar veya her seçim öncesi aynı yöntem hiç bıkılmadan devreye sokuldu. Kimi zaman öne çıkan aydınlar katledildi, kimi zaman Papa'ya ya da dönemin Başbakanı Özal'a suikast yapıldı, kimi zaman Aleviler hedefe konuldu, kimi zaman da ülkenin azınlıklarına yönelik saldırılar birbirini izledi.