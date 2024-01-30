Giriş Tarihi: 30.01.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
09:22
Santa Maria Kilisesi saldırısının perde arkası: Tetiği çekenler kim?
İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında iki kar maskeli şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kısa sürede yakalanan saldırganların Rusya'dan gelen DEAŞ teröristleri olduğu belirlendi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında Türkiye'nin kaos çıkartmayı amaçlayan tüm saldırıları ve kumpasları etkisiz kıldığına dikkat çekti. Santa Maria Kilisesi saldırısının perde arkasına vurgu yapan Övür, "İş gelip hep aynı soruya dayanıyor: "Kim bunlar?" Kimler yok ki... Çevremizdeki ülkelerden İsrail'e, içimizdeki Amerikalılardan müttefikimiz ABD ve AB ülkelerine herkes olabilir" dedi. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı…