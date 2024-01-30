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Haberler Galeri Santa Maria Kilisesi saldırısının perde arkası: Tetiği çekenler kim?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 09:22

Santa Maria Kilisesi saldırısının perde arkası: Tetiği çekenler kim?

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında iki kar maskeli şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kısa sürede yakalanan saldırganların Rusya'dan gelen DEAŞ teröristleri olduğu belirlendi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında Türkiye'nin kaos çıkartmayı amaçlayan tüm saldırıları ve kumpasları etkisiz kıldığına dikkat çekti. Santa Maria Kilisesi saldırısının perde arkasına vurgu yapan Övür, "İş gelip hep aynı soruya dayanıyor: "Kim bunlar?" Kimler yok ki... Çevremizdeki ülkelerden İsrail'e, içimizdeki Amerikalılardan müttefikimiz ABD ve AB ülkelerine herkes olabilir" dedi. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı…

MAHMUT ÖVÜR
Santa Maria Kilisesi saldırısının perde arkası: Tetiği çekenler kim?

Eskiden kaos çıkartanların somut hedefleri "darbecilere" zemin hazırlamaktı. Bu da çoğu kez başarıldı ve her 10 yılda bir darbe yaşadık. Kritik küresel kararlar veya her seçim öncesi aynı yöntem hiç bıkılmadan devreye sokuldu. Kimi zaman öne çıkan aydınlar katledildi, kimi zaman Papa'ya ya da dönemin Başbakanı Özal'a suikast yapıldı, kimi zaman Aleviler hedefe konuldu, kimi zaman da ülkenin azınlıklarına yönelik saldırılar birbirini izledi.

Santa Maria Kilisesi saldırısının perde arkası: Tetiği çekenler kim?

AK Parti'nin ilk iktidar döneminde bu yöntemlerin hepsi tek tek denendi. Danıştay saldırısı, Hrant Dink, Rahip Santoro ve Malatya Zirve Yayınevi cinayetleri birbirini izledi. Şablonu tamamlayan 27 Nisan e-muhtırası da gecikmeden geldi.

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Santa Maria Kilisesi saldırısının perde arkası: Tetiği çekenler kim?

Ama ilk kez AK Parti iktidarı hem muhtıraya direndi hem de o karanlık kumpasları etkisiz kıldı. Buna rağmen onlar da hiç vazgeçmedi... 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi gibi darbe dâhil her yolu denediler.

Santa Maria Kilisesi saldırısının perde arkası: Tetiği çekenler kim?

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yönelik suikast işte bu zincirin son halkası... Orada bir kişi öldürüldü. 8 el de ateş etmişler ama Allah'tan yaralanma bile olmadı. Kör kör parmağım gözüne bir suikast. Aynı arabayla gelip aynı arabayla gidiyorlar. Çok sürmeden failler yakalandı. Kökenleri henüz açıklanmasa da failler Rusya'dan gelen DEAŞ teröristleri.

Santa Maria Kilisesi saldırısının perde arkası: Tetiği çekenler kim?

HEP AYNI KİRLİ OYUN

Bunun sıradan bir suikast olmadığını seçim öncesi arka arkaya gelen saldırılardan anlıyoruz. PKK'nın Irak'taki terör eylemi, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırı, Anıtkabir'de meydan okuma, Sivas'ta Kuran'a yönelik hakaret, Suudi Arabistan'da oynanacak maçı iç siyaset malzemesi yapma girişimleri... Bütün bunların hiçbiri tesadüf değil. Birileri seçim için kullansa da esas hedef Türkiye.

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